Over 600.000 seere så amputeret landshold tabe i Slovakiet

Landskampen mod Slovakiet trak flere seere end forårets venskabskampe op til VM i fodbold.

Selv om det danske fodboldlandshold stillede med et hold af ukendte spillere i onsdagens venskabskamp mod Slovakiet, var der stor interesse for at se kampen i fjernsynet.

Således så 624.500 seere med på Kanal 5, da holdet tabte 3-0, oplyser Kantar Gallup.

Dermed var der flere seere end til de fire venskabskampe, som landsholdet spillede i foråret op til VM-slutrunden i Rusland.

Det danske landshold bestod af 23 spillere fra blandt andet 2. division og Danmarksserien, som var valgt, fordi de vante profiler havde meldt fra på grund af en konflikt med DBU.

/ritzau/