Over 75.000 har besvaret spørgeskema om nye pengesedler

Flere end 75.000 borgere har besvaret Nationalbankens spørgeskema om, hvordan den næste seddelserie skal se ud.

Det oplyser Nationalbanken. Muligheden for at få indflydelse på de kommende pengesedlers udtryk udløb mandag.

Her lukkede spørgeskemaundersøgelsen, som har været åben siden begyndelsen af maj.

- Vi er meget tilfredse med den store respons. Det kommer til at give et rigtig godt input til den videre proces, siger Niels Kaas, der er hovedkasserer i Nationalbanken.

Tre temaer og otte bedrifter og personerne bag er blevet udvalgt som mulige motiver til fremtidens pengesedler.

Borgere har igennem Nationalbankens spørgeskema vurderet de udvalgte motiver og kommet med andre forslag. Hvordan borgerne har stemt, vil Niels Kaas ikke ud med endnu.

- De input, vi har fået via den her borgerinddragelse, er utroligt brugbare og vil forhåbentlig også gøre, at det valg, vi træffer, vil være det resultat, der resonerer bedst blandt befolkningen, siger han.

De tre udvalgte temaer til de kommende 50-, 100-, 200- og 500-kronesedler er hav, blomster og hverdagsliv.

Blandt de udvalgte bedrifter og personer er blandt andet Tove Ditlevsen og hendes roman Barndommens Gade. Også Arne Jacobsen og hans design samt arkitektur er udvalgt.

Desuden er astronom Tycho Brahe, forfatterne H.C. Andersen og Benny Andersen blandt de udvalgte personer.

Også forskeren og lægen Marie Krogh, seismologen Inge Lehmann og polarforskeren Arnarulunnguaq er iblandt.

Blandt andet genkendelighed er en af de ting, der er blevet spurgt ind til i spørgeundersøgelsen. Niels Kaas nævner, at H.C. Andersen ikke overraskende har været en af dem, som flest genkender.

- Men når det er sagt, så ser vi også på tværs af de andre, at der er bred genkendelighed, siger han.

En ekspertgruppe får nu overdraget borgernes besvarelser, som de skal bruge til at beslutte de endelige motiver på sedlerne, der kommer på gaden i løbet af 2028 og 2029.

I september vil Nationalbanken afsløre temaerne og motiverne, der skal pryde de danske pengesedler.

/ritzau/