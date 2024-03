Over 800 butikker vil donere overskudsmad i påsken

Over 800 butikker har meldt sig som donorer af overskudsmad gennem organisationen Stop Spild Lokalt i løbet af påskedagene.

Det fortæller organisationens stifter og administrerende direktør, Rasmus Erichsen.

- Vi forventer, at der kommer rigtig meget tryk på, og de første er allerede ude og hente varer om et par timer, siger han onsdag morgen.

Frivillige henter overskudsmad hos tilmeldte butikker og kører det til et af landets knap 60 uddelingssteder. Her vil maden blive delt ud onsdag og lørdag.

Stop Spild Lokalt arbejder for at reducere madspild og samtidig hjælpe økonomisk pressede borgere med at få mad på bordet.

- Alle kan i princippet komme og hente mad hos os, men vi appellerer til, at det er mennesker, der har brug for det. Det kan være den studerende på SU, den ældre, den enlige eller børnefamilierne, siger Rasmus Erichsen.

Hele året henter organisationen overskudsmad hos butikker og deler det ud via såkaldte madoaser rundt omkring i landet.

Til jul og påske uddeles der særligt meget mad, og cirka dobbelt så mange butikker donerer. Her uddeles maden gennem midlertidige uddelingssteder. Det største er i Parken i København.

I påsken 2023 delte frivillige i Stop Spild Lokalt 350 ton overskudsmad ud. Det var rekordmeget for påsken, der normalt ligger lidt under julen, fortæller Rasmus Erichsen.

Og selv om lavere inflation ifølge stifteren har sænket efterspørgslen på overskudsmad en smule, forventer han alligevel, at uddelingen rammer samme niveau i år.

- Vi forventer at komme af med tæt på alt. Der vil selvfølgelig altid være lidt i overskud, men langt størstedelen kommer vi af med, siger Rasmus Erichsen.

Det overskydende mad, som organisationen ikke kommer af med, kan være mad, som ikke længere egner sig som mad til mennesker. Det sørger Stop Spild Lokalt så vidt muligt at komme af med på andre måder som eksempelvis til høns.

Butikker donerer især frugt, grønt og mejeriprodukter.

Mens der til jul også er mange flæskestege, bliver der doneret særligt mange æg i påsken, fortæller Rasmus Erichsen.

Omkring 3000 frivillige hjælper med uddeling af overskudsmad hen over påske.

