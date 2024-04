Over 91 procent af kræftpatienter får behandling til tiden

De fleste kræftpatienter - 91,3 procent - er i årets første to måneder kommet i gang med behandlingen inden for tidsfristerne.

Det viser foreløbige tal, der kommer fra en ny overvågningsmetode, som Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen har udviklet sammen med regionerne. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

1,2 procent af patienterne venter længere på grund af manglende kapacitet, men de er informeret korrekt om rettigheder og muligheder, lyder det.

I 7,2 procent af tilfældene påbegyndes behandlingen ikke før tidsfristen på grund af patienternes helbredstilstand, eller fordi patienten ikke ønsker det.

Mens det i 0,3 procent af tilfældene gælder, at patientens rettigheder ikke bliver overholdt.

Tallene er baseret på 5870 behandlingsforløb fordelt på de fem regioner.

Netop den inddeling - altså hvorvidt en behandling er påbegyndt inden for tidsfristen, om det er af hensyn til patientens helbredstilstand eller eget ønske, eller om patientens rettigheder ikke bliver overholdt, er en del at den nye overvågningsmetode.

Der har det sidste år været kritik af overholdelsen af de maksimale ventetider på kræftområdet.

Det er blandt andet kommet frem, at 293 kræftpatienter har ventet for længe på at få behandling på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

/ritzau/