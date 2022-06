Over halvdelen af minkavlere droppede coronatest trods opfordring

Flere minkavlere og personer med tilknytning til minkfarme fulgte ikke myndighedernes anbefaling om test i sommeren og efteråret 2020.

Det fremgår af TV 2's dokumentar "Minkfarmens skjulte smitte".

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser ifølge TV 2, at der er 3272 danskere, som enten ejer eller bor på en minkfarm.

Af dem var 1903 ikke blevet PCR-testet en eneste gang inden september 2020. Det svarer til 58 procent.

De blev ellers opfordret af myndighederne i juli 2020 til at blive PCR-testet ugentligt.

Opfordringen fulgte i halen på en ny strategi med overvågning af farme og brug af værnemidler, som regeringen præsenterede i juli. Den kom, efter at der i Nordjylland i juni 2020 var blevet konstateret smitte med corona på de første minkfarme.

I halvanden måned fra juli til september fulgte en stor del af avlerne altså ikke opfordringen fra myndighederne.

Der var en risiko for, at alle dyrene skulle slås ned, hvis der blev konstateret smitte på en minkfarm. Dermed risikerede erstatningen at blive mindre.

Minkavlere, der skulle have aflivet deres mink, fik erstatning for det mistede tab på salg af minkskind, uanset om besætningen var smittet med covid-19 eller ej.

Men ikke-smittede besætninger fik desuden erstatning for det fulde beregnede driftstab. Smittede besætninger fik kun 20 procents erstatning.

Det var standardmåden at gøre det på, siger direktør i Fødevarestyrelsen Nikolaj Vejle til TV 2. Men han anerkender, at det kunne give minkavlerne incitament til ikke at få konstateret coronavirus på farmen.

Formanden for Dansk Pelsavlerforening, Tage Pedersen, afviser både i dokumentaren og over for Finans, at branchen har ansvar for smittespredning.

- Tværtimod. Jeg mener, at vores indsats har været forbilledlig, og vi gjorde alt for at få aflivet minkene hurtigst muligt, så en eventuel smitte kunne minimeres.

- Vi spillede i den grad med myndighederne, siger han til Finans.

Han siger til mediet, at når noget er frivilligt, vil det ikke være alle, der gør det.

Desuden påpeger han, at branchen både mundtligt til SSI og i en mail til faglig direktør Tyra Grove Krause forgæves opfordrede til et lovkrav om test.

Finans har set mailen, hvori branchen lover at bakke op om et lovkrav. Desuden viser mailen, at branchen var bekendt med en lav testfrekvens blandt avlere og ansatte.

Tyra Grove Krause siger til TV 2 News, at minkavlernes manglende test er "på grænsen til det uansvarlige".

- Det er klart, at hvis der har været huller i vores overvågningssystem, både i forhold til til det vi havde af smitte hos mink og hos mennesker, er det svært at bremse smittespredningen.

- Så jeg tror godt, det kan have haft betydning for, at vi endte, hvor vi gjorde, siger hun.

/ritzau/