100-året for afslutningen af Første Verdenskrig markeres i hele Danmark

I flere af landets byer og i fjernsyn og radio afholdes arrangementer til markering af Første Verdenskrigs afslutning

Våbnene ved fronten tav og den krig, der har kostet flest soldaters liv i historien, var forbi den 11. november 1918. I dag vil det rundt om i hele landet blive markeret, at det er 100 år siden, at en våbenhvile afsluttede Første Verdenskrig.

Ved monumentet i Mindeparken i Aarhus er navnene på over 4000 dansksindede sønderjyder, der alle faldt i krigen, blevet indgraveret i væggene. Her i parken ved Marselisborg Slot markerer man hvert år dagen for krigens afslutning med en mindehøjtidelighed.

Det gør man også i dag, hvor Dronningen vil deltage og lægge en krans ved monumentet. På programmet er også flere musikalske indslag og taler fra forsvarschefen general Bjørn Bisserup og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard.

På Kastellet i København har man også arrangeret et mindearrangement. Her vil Regimentets Musikkorps marchere og spille for at mindes de faldne. Det samme vil flere sækkepibespillere, der skal fremføre den kendte sang ”Amazing Grace”.

Ved Mosede Fort ved Karlslunde har man på museet, som er helliget Første Verdenskrig, i løbet af hele efteråret varmet op til 100-årsdagen. Her vil man slutte en lang række af foredrag af med en stor fejring af den fire år lange krigs afslutning. I morgen vil der derfor være kanonsalutter, fredsduer og musik på fortet, ligesom der vil blive afholdt et veterantog, hvor deltagerne er udklædt som i 1918.

I mange kirker er der arrangeret mindegudstjenester for at markere årsdagen. Også i Sønderjylland, der som bekendt var den landsdel, hvor krigen efterlod flest ar hos befolkningen og mest ødelæggelse. Her er der i løbet af formiddagen mindegudstjenester i blandt andet Toftlund Kirke ved Tønder, Kollerup Kirke i Jelling og Hviding Kirke ved Ribe. I Haderslev Domkirke holder biskop Marianne Christiansen en mindegudstjeneste, der bliver transmitteret live på DR P1.

Hun har også ligesom biskop over Ribe Stift Elof Westergaard opfordret præsterne i Sønderjylland til at ringe med kirkeklokkerne søndag formiddag, hvilket man også vil gøre mange steder i Europa.

Også i fjernsynet vil årsdagen blive markeret. På DR2 sender man i løbet af søndagen fra mindehøjtidelighederne i Sønderjylland, og på DR K viser man blandt andet alle fem afsnit af en fransk dokumentarserie om krigen.

Et sted har man valgt at afholde mindeceremonien dagen efter den egentligt årsdag. På Assistens Kirkegård på Nørrebro i København, hvor der hvert år afholdes en mindehøjtidelighed ved anlægget fra 1920, hvor 23 belgiske og franske soldater ligger begravet, vil man nemlig først markere dagen mandag. Her vil skoleelever fra den franske skole og repræsentanter fra ambassaderne være til stede.