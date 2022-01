Over tre millioner har fået en revaccination mod corona

Flere og flere danskere får et boosterstik mod covid-19. Nu er over tre millioner blevet revaccineret.

Over tre millioner danskere har fået et boosterstik mod corona. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

3.004.014 danskere har fået en revaccination mod coronavirus, efter at de første fik tilbuddet i begyndelsen af september. Det svarer til, at 51,1 procent af den danske befolkning har fået boosterstikket.

De første, der fik tilbuddet, var beboere på plejehjem og andre særligt sårbare borgere. Siden er gruppen blevet udvidet flere gange efter alder, og alle fra 18 år bliver nu tilbudt stikket.

Det skyldes, at vaccinerne har en vis varighed, hvor de beskytter, men at det falmer over tid.

Det er muligt at få stikket 4,5 måned efter stik nummer to. Tidligere skulle man vente fem en halv måned, men det blev ændret i slutningen af december.

Det skulle være med til at bremse omikronvarianten, der er blevet den dominerende variant i Danmark.

Det var den ikke, da vaccinerne blev udviklet, men de yder stadigvæk en stærk beskyttelse mod at undgå at blive indlagt, hvis man skulle blive smittet med varianten.

De har dog ikke vist lige så god effekt til at forhindre smitte, som det var tilfældet ved smitte med deltavarianten.

Det var den variant, der var dominerende i Danmark, ind til omikron kom til landet og overtog smitten.

Et nyligt studie fra Statens Serum Institut (SSI) har anslået, at et boosterstik med Pfizer/BioNTech-vaccinen giver en beskyttelse på 55 procent mod smitte i den første måned sammenlignet med 81 procent for deltavarianten. Studiet er lavet blandt personer over 60 år.

Spørgsmålet er, om ét boosterstik viser sig at være nok for nogle danskere, eller de skal indstille sig på flere i fremtiden.

I Israel er der indledt et forsøg, hvor sundhedsansatte har fået et fjerde stik med en coronavaccine, og det er også givet til ældre på plejehjem.

Det er endnu uvist, om et fjerde vaccinestik også kan komme på tale i Danmark. Sundhedsstyrelsen har tidligere oplyst, at man "løbende følger udviklingen i epidemien og i vaccinernes effekt".

I slutningen af december sagde styrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde, at vaccination kan blive nødvendigt hvert år - særligt for ældre og sårbare borgere.

- Det er for tidligt at sige, hvad det præcis bliver, men hvis det sker, er vi klar til det. For der er ingen tvivl om, at vaccinerne er det, der skal redde os fra fremtidig belastning i epidemien, sagde han.

/ritzau/