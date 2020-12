Overblik: Disse fremtrædende personer mistede vi i 2020

Yahya Hassan, Michael Bundesen og Ruth Bader Ginsburg var blandt de markante personer, vi tog afsked med i år. Her har Kristeligt Dagblad samlet et overblik over dem, vi mistede, og de ord, de hver især har sat på livet

Søren Spanning

Søren Spanning var en dansk skuespiller, der igennem en årrække var tilknyttet Det Kongelige Teater. Han har medvirket i en lang række danske tv-serier - blandt andre ”Taxa”, "Hotellet" og "Borgen" - samt flere tv-julekalendere. I 1995 blev han udnævnt til ridder af Dannebrog, og i 2016 modtog han Osvald Helmuth-legatet for at have lagt dansk stemme til karakteren Lord Voldemort i Harry Potter-serien. Søren Spanning har været ramt af både leukæmi og en hjerneblødning.

”Man reagerer forskelligt. Der er nogen, der vælter fuldstændig bagover og aldrig rejser sig igen. Og så er der nogle, der slås med det, ser dæmonerne i øjnene,” sagde Søren Spanning om sin kræftsygdom til B.T. i 2010.

Søren Spanning døde den 12. februar og efterlod sig blandt andet sin kone, skuespiller Karen-Lise Mynster, samt tre børn, hvoraf den ene, Rosalinde Mynster, også er skuespiller. Han blev 68 år. Læs mere her.

Mogens Vemmer

Mogens Vemmer var programchef for den daværende børne- og ungeafdeling i Danmarks Radio. Han er kendt som "Bamse og Kyllings far", og stod i spidsen for dansk børne tv i dens guldalder. Det blev blandt mange andre til de elskede børneprogrammer "Kaj og Andrea", "Sonja fra Saxogade" og "Anna og Lotte", og med 32 år på posten som programchef blev Mogens Vemmer kendt som en af de største og mest centrale skikkelser i dansk tv-historie. Om sin egen rolle udtalte Mogens Vemmer i et interview bragt i Journalisten efter afskeden med Danmarks Radio:

"Vi mente, at børn burde have en stemme i den offentlige statsradiofoni. Det havde de aldrig haft før, det var kun pæne børn med kor og alle de ting, som voksne syntes, at børn skulle beskæftige sig med. Men vi ville vise, hvad børn beskæftigede sig med".

Mogens Vemmer døde den 26. februar. Han blev 84 år. Læs et tidligere portræt her.

Karen Thisted

Karen Thisted var en anerkendt og prisvindende journalist, der blandt andet har arbejdet som radiovært på P3 og redaktionschef på Ekstra Bladet. Hun har udgivet flere samtalebøger med kendte danskere, blandt andre "Det skal mærkes at vi lever" (2003) med Johannes Møllehave og Benny Andersen. Karen Thisted fortalte i 2018 i et interview med Kristeligt Dagblad om sit forhold til troen:

”Inden jeg går i seng, beder jeg til Gud. Jeg har meget at sige tak for, jeg beder for mine kære, men også konkrete bekymringer omkring min økonomi er en del af min bøn.”

Karen Thisted døde den 16. marts. Hun blev 73 år. Læs mere fra interviewet her.

Cecil Bødker

Cecil Bødker var som forfatter især kendt for sin serie på 14 bøger om Silas, indledt med ”Silas og den sorte hoppe”, men hun skrev også adskillige roste bøger for voksne. Cecil Bødker blev som forfatter anerkendt med både De gyldne laurbær, Det Danske Akademis store pris, Kritikerprisen, H.C. Andersen- og Søren Gyldendal-prisen. Cecil Bødker var ikke selv troende, men har i flere af sine bøger beskæftiget sig med kristne temaer, blandt andet i de to bøger ”Marias barn – drengen” og ”Marias barn – manden”, hvor hun genfortalte historier om Jesu liv.

Cecil Bødker døde den 19. april. Hun blev 93 år. Læs Kristeligt Dagblads portræt af forfatteren fra 2017 her.

Yahya Hassan

Yahya Hassan var en af Danmarks mest omtalte digtere. Han debuterede i 2013 med digtsamlingen "Yahya Hassan", der blev den bedst sælgende debutdigtsamling, hvor han fortalte om sin turbulente barndom i det aarhusianske ghettomiljø. I sin korte karriere nåede han at skrive to digtsamlinger, som han vandt adskillige priser for. I et interview med Weekendavisen fortalte han i 2019 fra Retspsykiatrisk Afdeling på Skejby Sygehus om sit liv som digter.

”Jeg vil dø for mine digte og for at kunne gå i fred for alle danskerne og alle perkerne.”

Yahya Hassan døde den 29. april. Han blev 24 år. Læs nekrologen her.

Thorkild Grosbøll

Thorkild Grosbøll blev i 2003 kendt i både ind- og udland som præsten, der ikke troede på Gud. Sognepræsten fra Taarbæk nord for København, der kaldte sig selv for kristen ateist, havde altid en notesbog på sig, hvor han nedskrev små digte og sproglige påfund. I sin sidste tid skrev han særligt om sine tanker vedrørende døden. Den 8. maj, få dage før sin død, skrev han således:

”Jeg føler mig vældig alene og fælles i dette vilkår med alle og bevæget ved vores forsøg på at overvinde dette vilkår. Det er håbløst og smukt og et mirakel.”

Thorkild Grosbøll døde den 11. maj. Han blev 72 år. Læs hans nekrolog her.

Lone Dybkjær

Lone Dybkjær var Danmarks første kvindelige miljøminister (1988-90) og huskes for sin politiske karriere som både folketingsmedlem og europaparlamentariker for Det Radikale Venstre. Dybkjær, som foruden at være politiker i sin egen ret også var gift med daværende statsminister Poul Nyrup-Rasmussen (S), blev en af sin tids store fortalere for klima og ligestilling. Karrierekvinden, der var kræftsyg det sidste årti af sit liv, udtalte sig sidste år til B.T. om at leve i det uvisse med sygdom.

”Jeg vil gerne være her, når jeg er her. Ikke spilde tiden på bekymringer.”

Lone Dybkjær døde den 20. juli. Hun blev 80 år. Læs nekrologen her.

Bent Fabricius-Bjerre

Bent Fabricius-Bjerre var en verdenskendt dansk komponist og pianist - manden bag titelmelodierne fra blandt andet ”Olsen Banden” og ”Matador”. Foruden af være en fasttømret del af dansk historie, gjorde han sig også bemærket i udlandet, hvor han i 1962 vandt en Grammy for nummeret "Alley Cat". Men den forgangne historie var han ikke selv særligt optaget af. I et interview med Berlingske fra 2014 taler han om den uundgålige fremgang i livet.

”Jeg har aldrig brugt ret meget af min tid på at kigge tilbage. Hverken på min musik eller mine minder. For de ting er jo sket – jeg har jo haft de oplevelser. Jeg vil hellere bruge min tid og energi på at søge nye oplevelser dagen efter.”

Bent Fabricius-Bjerre døde den 28. juli. Han blev 95 år. Læs flere citater fra ham her.

Pia Juul

Pia Juul var en prisvindende forfatter og digter. Hun debuterede i 1985 med digtsamlingen "Levende og lukket" og blev en særlig stemme i dansk litteratur med sin evne til at skrive humoristisk om tunge temaer i tilværelsen. Da litteraturforsker Elisabeth Friis i Kristeligt Dagblad for nogle år siden udpegede de 10 bedste danske bøger fra det 20. århundrede, var Pia Juuls digtsamling ”Sagde jeg, siger jeg” fra 1999 iblandt. I et interview med kulturmagasinet Fine Spind fortalte hun i 2018 om sit livssyn og sin livsglæde.

“Det er så vigtigt at se det sjove. Selvom noget er slemt, kan man jo oftest sagtens smile eller le, det er sådan, livet er. Det er også en fejring.”

Pia Juul døde den 30. september efter kort tids sygdom. Hun blev 58 år. Læs nekrologen her.

Christian Thodberg

Teolog Christian Thodberg har indført dronning Margrethe i den kristne tro, han har begravet dronning Ingrid, og han har viet og døbt flere medlemmer i den kongelige familie. Men inden Christian Thodberg fik titlen som kongelig konfessionarius i 1975, var han forstander på Præstehøjskolen i Løgumkloster og professor i praktisk teologi på Aarhus Universitet. I et interview med Kristeligt Dagblad forholdt han sig i 2008 til døden og sagde:

Før jeg er død, er døden da den sidste fjende. Den modsætning, vi har talt om mellem døden og livet, slipper vi aldrig for at leve i. Derfor kan vi også ængstes for døden. Og må kæmpe med den ængstelse."

Christian Thodberg døde den 10. oktober. Han blev 91 år. Læs nekrologen her.

Michael Bundesen

Michael Bundesen blev kendt som frontfigur i det folkekære bande Shu-bi-dua. Musikeren har givet danskerne genkendeligt 1970’er-musik og humoristiske sangtekster at synge med på - for eksempel på sangene "Den røde tråd", "Vuffeli-vov" og "Danmark" - inden to blodpropper i hjernen tvang ham af scenen i 2011. Da han slap mikrofonen, greb han i stedet penslen og fandt ny glæde i tilværelsen som kunstmaler. Midt i sygdomsforløbet fortalte han i 2018 i et interview til Politiken om sit liv som musiker.

”Jeg vil gerne huskes som et venligt og varmt menneske, som frem for alt var musiker.”

Michael Bundesen døde den 8. november af kræft. Han blev 71 år. Læs nekrologen her.

Evald Krog

Evald Krog var stifter af Muskelsvindfonden, som han også var formand for i perioden 1971-2001 og igen fra 2004-2016. Selvom han måske ikke var kendt af alle, så er hans idéer genkendelige for langt de fleste danskere. Han var nemlig idémanden bag de populære Grøn-koncerter. Foruden at være ramt af muskelsvind, fik han konstateret alzheimers i 2016. Men i et fødselsdagportræt fra 2014 i Kristeligt Dagblad fortalte Evald Krog, at han ikke mistede modet trods sin til tider barske tilværelse.

”Det nytter ikke at gå grædende i seng, når det ikke kan være anderledes. Jeg har aldrig syntes, det var synd for mig.”

Evald Krog døde den 1. december. Han blev 76 år. Læs nekrologen her.

NAVNE FRA UDLANDET

Qassem Soleimani

Qassem Soleimani var generalmajor i Irans Revolutionsgarde. Han havde hundredvis af amerikanske soldaters blod på hænderne efter tusindvis af angreb på tropper i Mellemøsten. Han anses for at have været den næstmest magtfulde mand i Iran efter den øverste åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei. Militærlederen blev dræbt i et droneangreb af amerikanerne. Efter hans død blev der erklæret landesorg. Det affødte en stor demonstration i Iran.

Qassem Soleimani blev dræbt den 3. januar. Han blev 62 år. Læs mere om Soleimanis død og det anspændte forhold mellem USA og Iran her.

Roger Scruton

Roger Scruton var en af vor tids store tænkere. Han vil blive husket for sin åbenmundede og provokerende konservative filosofi, der ofte langede ud efter venstrefløjen. Han har gennem sin karriere udgivet mere end 50 værker. I et interview med Kristeligt Dagblad beskrev han i 2015 sit forhold til religion:

”Jeg er selv religiøs, men uden at have en teologisk tro. Men jeg genkender religiøsiteten i mange mennesker i form af det hellige, det urørlige og det ærefulde, og det er der, du finder modstanden mod venstrefløjen.”

Roger Scruton døde den 12. januar. Han blev 75 år. Læs nekrologen her.

Kobe Bryant

Kobe Bryant var en amerikansk basketballspiller. Han tilbragte hele sin 20 år lange karriere hos Los Angeles Lakers, hvor han nåede at vinde fem NBA-mesterskaber og blev kendt som en af verdens bedste spillere. Det var en tragisk helikopter-ulykke, der i begyndelsen af året tog livet af ham, hans 13-årige datter og syv andre passagerer.

”Det gælder om at forstå, at livet ikke kan eksistere uden døden, og at lyset ikke kan eksistere uden mørket,” sagde han i 2016 til People Magazine.

Kobe Bryant døde den 26. januar. Han blev 41 år.

Kirk Douglas

Kirk Douglas var amerikansk skuespiller, instruktør og forfatter. Han var søn af russisk-jødiske immigranter og blev oprindeligt givet navnet Issur Danielovitch – men ændrede det sidenhen af hensyn til skuespillerkarrieren. Kirk Douglas nåede at spille med i flere end 90 film - blandt andet "Spartacus” fra 1960 - og at skrive flere end ti bøger. I 1996 modtog han en æres-Oscar for sin lange karriere.

”Jeg troede aldrig, jeg skulle blive 100 år. Det har virkelig chokeret mig. Og på en måde er det også trist,” sagde skuespilleren i 2017 til The Guardian med henvisning til alle de nu afdøde venner, han savnede.

Kirk Douglas døde den 5. februar. Han blev 103 år. Læs nekrologen her.

Hosni Mubarak

Hosni Mubarak var Egyptens fjerde præsident (1981-2011). Han var sekulær og trak som præsident sit land i retning af Vesten, ligesom han brugte megen tid på at forsøge at mægle mellem israelere og palæstinensere. Under Det Arabiske Forår blev han tvunget til at gå af efter massive demonstrationer i landet mod blandt andet politibrutalitet, undtagelsestilstand, arbejdsløshed, korruption og mangel på ytringsfrihed. Mubaraks afgang fra præsidentposten i 2011 førte til Egyptens første demokratiske valg. Efterfølgende sad han fængslet i seks år for blandt andet korruption.

”Egypten vil genopstå stærkere, mere selvsikkert, forenet og stabilt,” sagde den daværende præsident ifølge The Guardian under en tale til den egyptiske befolkning i 2011.

Hosni Mubarak døde den 25. februar. Han blev 91 år.

Max von Sydow

Max von Sydow var en anerkendt svensk skuespiller og filminstruktør. I Danmark var han især kendt for sin rolle som Lasse-far i ”Pelle Erobreren” og for sit samarbejde med filmmageren Ingmar Bergman. Til mediet Ear of Newt fortalte han i 2014 om vejen til sin karriere som skuespiller.

”Jeg var meget genert som barn og hørte nok flere eventyr end gennemsnittet på grund af min far. Jeg tror, at det – i kombination med min generthed – gjorde, at jeg for alvor fik øjnene op for det opdigtede.”

Max von Sydow døde den 8. marts. Han blev 90 år. Læs nekrologen her.

Per Olov Enquist

Per Olov Enquist var kendt som en af Skandinaviens mest elskede og anerkendte forfattere. Han er manden bag den historiske bestseller-roman "Livlægens besøg" om den tyske livlæge Johann Friedrich Struensee, som alene i Danmark har solgt over 100.000 eksemplarer og i 2012 blev filmatiseret i den anmelderroste "En kongelig affære".

Enquist voksede op i et pietistisk kirkemiljø i Nordsverige, og i missionshuset, han som barn kom i dagligt, drømte han sig ofte væk. Som moden forfatter var han dog taknemmelig for sin religiøse opvækst, fordi han i sine værker ofte reflekterede over de spørgsmål, han fik stillet i barndom:

”Hvis jeg skal pege på noget positivt ved at vokse op i et meget religiøst miljø, er det netop, at man hele tiden bliver konfronteret med de store spørgsmål i livet. Hvad er synd? Hvad er skyld?,” udtalte han til Kristeligt Dagblad i 2013.

Per Olov Enquist døde den 25. april. Han blev 85 år. Læs nekrologen her.

Little Richard

Little Richard var en amerikansk sanger, musiker og sangskriver. Han var en rock-pionér af de helt store, og hans første hit, ”Tutti Frutti” fra 1955, er fortsat kendt og elsket af mange. Allerede som ung yndede han at sige, at Elvis var kongen af rock and roll, mens han selv var dronningen. I slutningen af 1950'erne satte han sin karriere på pause for at fokusere på sin kristne tro, men vendte tilbage igen i begyndelsen af 1960'erne.

”Selvom jeg synger rock and roll, elsker Gud mig stadig,” sagde Little Richard i 2009.

Little Richard døde den 9. maj. Han blev 87 år. Læs nekrologen her.

Vera Lynn

Vera Lynn var en britisk sangerinde, der blandt andet blev kendt for sangene ”The White Cliffs of Dover” og ”We’ll Meet Again”. Under Anden Verdenskrig turnerede sangerinden blandt andet i Egypten, Indien og i Burma, hvor hun gav koncerter for de britiske soldater. Hun levede længere end et århundrede, og i et interview med BBC i 2017 delte hun hemmeligheden til et langt liv.

”Vær så aktiv, som du kan. Forbliv nysgerrig, læs bøger, se tv. Forsøg at hold trit med livet og hvad andre folk gør, ser og nyder.”

Vera Lynn døde den 18. juni. Hun blev 103 år. Læs nekrologen her.

Ennio Morricone

Ennio Morricone var en italiensk filmkomponist, som var berømt for at kunne "åbne himlen med sin musik". Mest kendt er nok "Gabriel’s Oboe", som Ennio Morricone komponerede til filmperlen "The Mission" fra 1968 samt musikken til Sergio Leones spaghettiwesterns, som blandt andet tæller den iørefaldende titelmelodi fra "The Good, the Bad and The Ugly" (1966).

Ennio Morricone komponerede gennem sit liv over 500 musikstykker til biograffilm og tv. Ej at forglemme komponistens flere end 100 klassiske værker. I 2007 modtog han en æres-Oscar for sin lange og tro tjeneste inden for filmbranchen. Om musikkens betydning sagde Ennio Morricone selv:

”Musikken holder mig i live. For mig er det en naturlig ting at skrive og komponere. Det er det, jeg lever og ånder for. Musikken giver mig styrke og energi,” lød det i et interview med musikmagasinet Soundvenue i november 2016.

Ennio Morricone døde den 6. juli. Han blev 91 år. Læs nekrologen her.

Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg var højesteretsdommer i USA, udnævnt af den daværende demokratiske præsident Bill Clinton i 1993. Hun opnåede stjernestatus blandt mange amerikanere for sine liberale holdninger, og hendes juridiske sejre fik gennem hele hendes karriere stor betydning for ligestillingen i USA ved at tydeliggøre, at kvinder ifølge forfatningen har ret til ligebehandling under loven.

”Kvinder hører til alle steder, hvor store beslutninger bliver taget. Det burde ikke være sådan, at kvinder i magtpositioner er en undtagelse," har hun udtalt til det amerikanske medie Insider.

Ruth Bader Ginsburg døde den 18. september. Hun blev 87 år. Læs nekrologen her.

Ruth Klüger

Ruth Klüger var en østrigsk-amerikansk forfatter, der blev kendt for sine værker om de grusomme lidelser, hun undergik i tre kz-lejre. Særligt hendes erindringsværk ”Weiter leben. Eine Jugend” (At leve videre. En ungdom) fra 1992 blev anerkendt. Hun blev kaldt ”et af det 20. århundredes sidste store øjenvidner” til Anden Verdenskrig og har til den tyske radio- og tv-station NDR udtalt sig om dette:

”Når man bliver ældre, har man følelsen af, at en hel generation langsomt forsvinder, den generation, der blev myrdet, og den, der overlevede. Andre mennesker vil tone frem og beskæftige eller ikke beskæftige sig med deres bedsteforældres fortid. Det er så deres sag, ikke længere min.”

Ruth Klüger døde den 6. oktober. Hun blev 88 år. Læs nekrologen her.

Sean Connery

Sean Connery var en skotsk skuespiller, som blev verdenskendt som den første James Bond. Han portrætterede den hemmelige agent i hele syv 007-film fra 1962-1983. Den skotske skuespiller har dog også andre imponerende punkter på sit cv: Han har i sin lange karriere spillet med i mere end 40 spillefilm, han blev i 2000 slået til ridder af dronning Elizabeth for sin betydning for britisk film, og året forinden - i 1999 - blev han kåret til århundredets mest sexede mand efter en rundspørge blandt kvinder.

”Jeg har altid hadet den forbandede James Bond. Jeg ville gerne slå ham ihjel,” sagde skuespilleren ifølge DR i et interview med Playboy i 1965.

Sean Connery døde den 31. oktober. Han blev 90 år.

Saeb Erekat

Saeb Erekat var palæstinensisk fredsforhandler, leder af Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation PLO’s forhandlingsenhed og generalsekretær for PLO’s eksekutiv komité. Saeb Erekat var især kendt for sin konsekvente tro på, at fred mellem Israel og Palæstina er muligt, ligesom han var en hårdnakket fortaler for en tostatsløsning. I 2017 gennemgik Erekat en lungetransplantation og kort efter en hjerteoperation. Han mistede livet til covid-19.

”Jeg er en fredens mand. Ikke for at tilfredsstille israelerne. Jeg har aldrig følt, at jeg gjorde israelere en tjeneste ved at forhandle om fred. Jeg har gjort det, fordi ingen får mere ud af at opnå en aftale med israelerne end palæstinenserne,” sagde Saeb Erekat i et interview med Kristeligt Dagblad tidligere på året.

Saeb Erekat døde den 10. november. Han blev 65 år. Læs nekrologen her.

Diego Maradona

Diego Armando Maradona var en argentinsk fodboldspiller og -træner. Han var kendt og elsket i sit hjemland for sin eminente boldkontrol og flotte mål, mens han privat kæmpede med misbrug af alkohol og narkotika, mulig involvering i organiseret kriminalitet og anklager om vold mod en kæreste. I forbindelse med hans død udråbte Argentinas præsident, Alberto Fernandez, tre dages landesorg.

”Jeg er evigt taknemmelig over for det argentiske folk. De overrasker mig hver dag, og det, jeg har oplevet under min tilbagevenden til argentisk fodbold, vil jeg aldrig glemme,” sagde Diego Maradona ifølge The Mirror kort før sin død.

Diego Maradona døde den 25. november. Han blev 60 år. Læs nekrologen her.

Valéry Giscard d’Estaing

Valéry Giscard d’Estaing var Frankrigs præsident fra 1974 til 1981. I en alder af 48 år var han i 1974 Frankrigs dengang yngste statsoverhoved, og siden blev han den længst levende franske præsident nogensinde. Valéry Giscard d’Estaings politiske vision var et moderne, økonomisk og værdimæssigt liberalt Frankrig, og han gennemførte store dele af de samfundsændringer, som 68’er-oprøret havde banet vejen for.

”I min alder er udødelighed det bedste, man kan håbe på,” sagde han i sin indtrædelsestale, da han i 2003 blev valgt til Det Franske Akademi.

Valéry Giscard d’Estaing døde den 2. december. Han blev 94 år. Læs nekrologen her.

John le Carré

John le Carré var en engelsk forfatter, som var mest kendt for sine spændings- og spionromaner. Som tidligere agent for den engelske efterretningstjeneste MI6 lå det i kortene, at hans romaner skulle omhandle koldkrigsæraen. Et emne han blandt andet behandlede i romanen "Spionen der kom ind fra kulden", som han skrev, mens han var udstationeret i Tyskland i 1963.

Om sit liv og karriere skrev John le Carré i sin biografi “The Pigeon Tunnel” fra 2016:

“Jeg er en løgner. Født til at lyve, opdraget til det, trænet til det af en industri, der lever af løgne, øvet i det som forfatter.”

John le Carré døde den 12. december. Han blev 89 år. Læs mere her.