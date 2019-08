OVERBLIK: Eksplosioner i Sverige er et stigende

Regeringen vil sikre grænsen til Sverige bedre efter angreb. Her er et overblik over eksplosioner i Sverige.

Danmark skal have en bedre sikring af grænsen til Sverige. Det er meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) og justitsministerier Nick Hækkerup (S) onsdag eftermiddag efter de seneste eksplosioner i København.

Under pressemødet malede Mette Frederiksen et billede af, at kriminaliteten i Sverige, som har haft flere eksplosioner og skudepisoder end Danmark, spreder sig over Sundet.

I år har Danmark haft ni eksplosioner, men det er ingenting sammenlignet med antallet af eksplosioner i Sverige, som statsministeren vil forhindre spredningen af, efter at det er kommet frem at to svenskere mistænkes for en eksplosion i København.

Her er et overblik over svenske eksplosioner:

* I 2018 blev der anmeldt 162 eksplosioner i Sverige.

* En opgørelse viser, at der i de første fem måneder af 2019 blev registreret 93 eksplosioner. Sammenlignet med de første fem måneder i 2018 var antallet 63. Den svenske avis Aftonbladet kalder eksplosionerne for "rekordniveau".

Eksplosionerne, der ifølge politiet er forbundet med organiseret kriminalitet, foregår primært i Stockholm, Göteborg og Malmø.

* Natten til 3. april fandt en af de mere voldsomme eksplosioner sted, hvor flere personer blev sendt på hospitalet. Eksplosionen, der blev efterforsket som drabsforsøg, skete i et parcelhus i byen Strängnäs.

* 27. april kom en kvinde lettere til skade efter en eksplosion ved indgangen til en restaurant i Malmø. Kvinden luftede sin hund, da eksplosionen skete kort inden midnat.

* De seneste eksplosioner i juni, juli og august er ikke med i opgørelsen. Blandt andet fandt en voldsom eksplosion i Linköping sted 7. juni, hvor 20 personer blev lettere såret. 109 lejligheder blev desuden beskadiget.

Politiet koblede eksplosionen sammen med en eksplosion to dage forinden i samme by. Politiet ville ikke oplyse, hvor voldsom den anden eksplosion var.

* 7. august ramte en eksplosion rådhuset i Landskrona i Skåne. Der var ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med eksplosionen.

Kilder: Expressen, Aftonbladet, TT, Sydsvenskan.

/ritzau/