OVERBLIK: Et års ballade i Dansk Folkeparti

Lørdag begynder Dansk Folkepartis årsmøde i Herning. Det sker efter et år præget af alskens uro på de indre og ydre linjer.

Uroen har haft stor indvirkning på partiet og har ledt til en åben konflikt og snak om et muligt formandsskifte op til årsmødet.

Få her et overblik over det, der har plaget partiet siden det seneste årsmøde:

* Kong Kristian:

I september 2020 udkommer bogen "Kong Kristian" om Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Bogen baserer sig i høj grad på anonyme kilder.

Bogen beskriver, hvordan partistifter Pia Kjærsgaard har udtrykt sin utilfredshed med Kristian Thulesen Dahl og i stedet ønsker næstformand Morten Messerschmidt som formand.

Et kup efter valget i 2019 skulle endda have været på tale, men blev ikke udført.

Pia Kjærsgaard måtte siden understrege sin støtte til formanden offentligt.

Samtidigt med bogens udgivelse blev partiets magtfulde koordinationsudvalg lukket. Dermed røg Pia Kjærsgaard ud af ledelsen.

* En ny bog truer:

I februar 2021 udkommer en ny bog om Dansk Folkeparti med titlen "Skaberen, Taberen, Frelseren?". Den beskriver Dansk Folkepartis storhed og tilbagegang.

I den sidste del af bogen beskrives et ulmende oprør mod Kristian Thulesen Dahl fra en gruppe i partiet, der beskrives som "Skyggeholdet". Det skulle have tætte relationer til partiets medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, samt hans nære ven og medlem af hovedbestyrelsen Anders Vistisen.

Gruppen ønsker et formandsskifte - muligvis med Morten Messerschmidt som arvtager.

Også denne bog kan citere fra ellers lukkede møder i Dansk Folkeparti.

* Hårde anklager:

Efter bøgerne kritiserer hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen offentligt de mange lækager fra hovedbestyrelsen.

Han skriver, at unavngivne medlemmer af hovedbestyrelsen lækker skadelige informationer for at undergrave Kristian Thulesen Dahl.

Martin Henriksen siger ikke hvem. Men det bliver tolket som en henvisning til de yngre kræfter i partiet - blandt andre Peter Kofod og Anders Vistisen.

* Dom over næstformanden:

I august bliver næstformand og kronprins Morten Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel. Sagen handler om svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Han er dømt for at have søgt og fået penge fra en EU-fond til en ikke-eksisterende EU-konference, der lå samtidigt med partiets sommergruppemøde i 2015.

Under retssagen vidner gruppeformand Peter Skaarup. Han siger, at han "ikke havde en EU-konference på tapetet" på sommergruppemødet. Heller ikke formand Kristian Thulesen Dahl husker markant EU-indhold.

Udtalelserne bliver set som, at de undergraver Morten Messerschmidts forsvar langt mere, end de havde behøvet.

Dommen saboterer samtidig Morten Messerschmidts mulighed for at blive formand inden for en overskuelig fremtid.

* Åben kritik af partilinjen:

I juni viser lækkede mails fra hovedbestyrelsen, at Peter Kofod har kritiseret medlemmerne Martin Henriksen og Erik Høegh-Sørensen for at være for skingre i udlændingedebatten.

Få måneder efter kommer en video frem, hvor Martin Henriksen til et DF-arrangement åbent kritiserer partiets linje - der er lagt af folketingsgruppen - for at være for slap. Han siger, at partiet er splittet, og at der er fløje.

Han anklager Peter Kofod og Anders Vistisen for at forsøge at kue hans holdninger med læk til pressen.

Dagen efter slår Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl ned på Martin Henriksen og siger, at linjen er, som den skal være.

Thulesen Dahl siger samtidigt, at partiet har nogle, "der ikke kan finde ud af at holde tingene internt". Og at det skal de lære.

Martin Henriksen skriver efterfølgende i en lukket Facebook-gruppe, at han vil "fortsætte kampen".

* "Pia, please":

Kort før landsmødet kommer det frem, at fire lokalformænd har skrevet til Pia Kjærsgaard og opfordret hende til at tage formandsposten fra Kristian Thulesen Dahl i en overgangsperiode, indtil en ny og langsigtet løsning kan findes.

Senere stiller medlemmer af baglandet sig åbent frem med samme holdning. Pia Kjærsgaard har fredag afvist, at hun opstiller som formand på årsmødet.

Ingen har før årsmødet åbent erklæret sig som udfordrer til formandsposten.

Der er dog lagt op til kampvalg til hovedbestyrelsen, hvor Anders Vistisen, Martin Henriksen og Erik Høegh-Sørensen er på valg.

Flere lokalformænd stiller op for at stoppe de åbne slåskampe mellem medlemmer af hovedbestyrelsen og give baglandet mere indflydelse.

/ritzau/