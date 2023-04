Overblik: Her er sagerne, som har plaget Jon Stephensen

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, annoncerede tirsdag, at partiets kulturordfører, Jon Stephensen, går på orlov folketingsåret ud. Det sker efter, at en upassende sms fra Jon Stephensen har set dagens lys.

Det er ikke første gang, at den tidligere direktør på teatret Aveny-T har været i mediernes søgelys. Her er et overblik over nogle af de største sager, som Jon Stephensen har været i centrum for.

Fyret fra teater

Maj 2022 blev Jon Stephensen fyret fra sin stilling som direktør i teatret Aveny-T, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham som chef.

I en pressemeddelelse begrundede bestyrelsesformand Henning Dyremose fyringen med, at selvom Jon Stephensen havde ført Aveny-T gennem en "fantastisk udvikling", var der opstået "en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold", hvorfor bestyrelsen besluttede at afslutte samarbejdet.

Ifølge Jon Stephensen selv kom fyringen som reaktion på hans politiske engagement og hans samarbejde med Lars Løkke Rasmussen, men den forklaring afviste Henning Dyremose.

Anklaget for dokumentfalsk

Det skulle da også vise sig, at der lå andet bag fyringsbeslutningen. Bestyrelsen mistænkte nemlig Jon Stephensen for at have forfalsket andre medlemmer af bestyrelsens underskrifter i en række dokumenter, fortalte Henning Dyremose i februar til Børsen.

Samme avis kunne senere fremlægge en lækket lydfil optaget i smug af en anonym whistleblower, hvor Jon Stephensen i 2017 angiveligt forfalsker bestyrelsesmedlem Jakob Høyers underskrift.

Jon Stephensen har i Radio4 bekræftet, at det er hans stemme på lydfilen. Han afviser dog anklagerne og har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose og forlangt en godtgørelse på 100.000 kroner.

Dårligt arbejdsmiljø

På baggrund af et interview med 12 tidligere ansatte på Aveny-T kunne mediet Zetland i august beskrive et dårligt arbejdsmiljø præget af ubehagelig adfærd.

Ifølge Zetland tilbød Jon Stephensen i mindst tre tilfælde syge skuespillere 5.000 kroner for at gennemføre en forestilling, og flere kilder fortæller til mediet, at Jon Stephensens ledelsesstil var "psykisk opslidende".

TV2 kunne også berette, at flere nyuddannede i teaterbranchen har advaret hinanden i årevis om Jon Stephensens adfærd.

Upassende besked

I den forgangne weekend kulminerede Jon Stephensens dårlige sager, da det kom frem, at han havde skrevet en upassende besked til en 19-årig kvindelig ungdomspolitiker.

"Du virker klog og smuk med den lækreste krop," lød det i en af beskederne, som fik ungdomsafdelingen, Unge Moderater, til at kræve Jon Stephensens afgang.

Natten til tirsdag reagerede Lars Løkke Rasmussen ved at sende Jon Stephensen på orlov, indtil folketingsåret er omme. Senere samme dag underskrev 1022 personer fra film- og teaterbranchen et åbent brev til Moderaterne, hvori de udtrykker mistillid til Jon Stephensen.