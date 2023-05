Overblik: Hvorfor har vaccineskeptikere set sig sure på Onkel Reje?

Mads Geertsen, der er manden bag DR’s populære Onkel Reje-karakter, er blevet sygemeldt efter at have været udsat grove trusler og hetz. Det oplyser DR, som ifølge Ritzau har politianmeldt sagen.

Truslerne falder i en periode, hvor den notorisk upolerede Onkel Reje har været udsat for massiv kritik på de sociale medier. Kritikken spænder bredt, men i den allergroveste ende beskyldes Mads Gertsen eksempelvis for at være pædofil.

Men hvad handler kritikken egentlig om, og hvorfor er den opstået nu? Kristeligt Dagblad ridser sagen op.

Hvem er Onkel Reje?

Gennem de snart 10 år, som Onkel Reje har været på skærmen, er programmet blevet kritiseret ved flere lejligheder. Onkel Reje har eksempelvis provokeret med sange om kløe bagi og om ikke at gå i bad, hvilket gang på gang har fået forældre op i det røde felt. Og det er netop formålet med karakteren, har skuespilleren bag, Mads Geertsen, tidligere forklaret i et interview.

Men denne gang er der noget andet på spil, lyder det fra Morten Skov, chef for afdelingen for Børn og Unge i DR. Til DR siger han:

“Det, vi har oplevet de seneste 10 dage, det er en hetz, det er chikane, og så er det direkte trusler mod Mads Geertsen og DR.”

Ifølge DR-chefen har der været tale om nogle "meget, meget voldsomme falske beskyldninger og trusler mod Onkel Reje og Mads, som ingen rod har i virkeligheden.”

Hvad beskyldningerne helt konkret handler om, vil Morten Skov ikke uddybe, men han fortæller, at DR har politianmeldt sagen.

Hvordan startede hetzen?

Den seneste kritik af Onkel Reje begyndte i april, da en kvinde politianmeldte Mads Geertsen. Ifølge kvinden har DR et ansvar for at invitere børn ind i et “voksent seksuelt rum”, hvilket efter hendes opfattelse er med til at promovere en “woke agenda”.

Herefter spredte kritikken sig i diverse grupper på de sociale medier. Kritikken er typisk akkompagneret af en række billeder af børneværten fra et Cirkus Summarum-show, hvor han blandt andet ligger med spredte ben. Kritikken er også møntet på en episode fra 2019, hvor Onkel Reje opfordrede børn til at blive satanister, som alle andre gode heavy metal-musikere.

På Facebook er Mads Geertsen blandt andet blevet beskyldt for at lægge ansigt til “pædo-grooming”, mens en bruger advarer skuespilleren om, at han skal passe på ikke at ende med “en kniv mellem ribbenene”.

Selvom angrebene kan virke koordinerede, er det ifølge Jakob Bæk Kristensen, som kortlægger og forsker i online-fællesskaber på Roskilde Universitet, mere eller mindre tilfældigt, at hetzen er blusset op netop nu.

I en DR-podcast fortæller han, at en lille gruppe formentlig har koordineret hetzen, som har haft en selvforstærkende effekt blandt dem, der i forvejen var oprørte – hvorfor det i sidste ende er løbet løbsk.

Hvem står bag kritikken?

Flere af dem, som offentligt har kritiseret Onkel Reje, er personer, som også tidligere har udtalt sig kritisk om coronahåndteringen. Det drejer sig blandt andre om den forhenværende spidskandidat for Nye Borgerlige, Philip Brandt, samt Nye Borgerliges forhenværende næstformand, Henriette Ergemann. Sidstnævnte var nødt til at trække sig fra posten efter få dage på grund af en række kontroversielle kommentarer på de sociale medier.

Vivian Alexandru, som under coronapandemien blev sigtet for at have delt et billede af en brændende Mette Frederiksen-dukke på sociale medier, har også taget del i kritikken og står bag Facebook-gruppen "Stop Onkel Reje og John Dillermand". Og den højlydte vaccineskeptiker, krammeterapeut Peer Brændgaard, har politianmeldt DR for at “groome børn til pædofili” med karakterer som Onkel Reje.

Jakob Bæk Kristensen fra Roskilde Universitet bekræfter i DR’s podcast, at modstanden mod Onkel Reje har spredt sig i de samme Facebook-grupper, som de såkaldte vaccine- og coronaskeptikere fandt sammen i under coronapandemien.

Det samme vurderer Rikke Peters, der forsker i konspirationsteorier ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i et interview med mediet Tjekdet.

Hun hæfter sig ved, hvordan visse dele af bevægelsen udtrykte deres utilfredshed med coronahåndteringen ved at kalde magthaverne pædofile og satanister. Præcis som det er tilfældet med kritikerne af Onkel Reje.

Hvor stammer kritikken fra?

Kritikken af magthavere som “pædofile” eller “satanister”, der promoverer en “woke agenda” er relativt ny i en dansk kontekst. Men på den anden side af Atlanten har den slags tanker hersket længe. Mest mærkbart i grupper på den yderste amerikanske højrefløj som Qanon, der blev verdenskendt efter stormen på kongressen i 2021.

Ifølge danske eksperter kan der drages en parallel mellem USA’s konspiratoriske højrefløj og modstanden mod Onkel Reje herhjemme. Det pointerer blandt andet professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, som har stået i spidsen for et projekt, der undersøgte danskernes adfærd under pandemien.

Han siger til Information, at hetzen kan ses som udtryk for en slags “importeret opmærksomhed” fra det amerikanske, mere kristent funderede miljø, som man nu forsøger at indlejre i en dansk kontekst.

Ifølge Michael Bang Petersen er den slags miljøer i højere grad blevet internationalt forankret under coronapandemien, hvor der globalt var fokus på samme sag.