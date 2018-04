OVERBLIK: Kinaprotest gav overgreb mod demonstranter

Tibetkommissionen blev nedsat for at undersøge, om politiet blev beordret til at skærme for demonstranter.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er torsdag kaldt i samråd, fordi Tibetkommissionen ikke har haft adgang til flere politichefers mailkonti, hvilket kunne have kastet lys over deres rolle.

Her kan du læse mere om sagen:

* Tibetsagen handler om politiets håndtering af danske demonstrationer mod Kinas politik overfor befolkningen i Tibet.

* Efter den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København 15. juni 2012 fortalte demonstranter, at politiets gruppevogne havde skærmet dem af.

* Dermed var de næsten ikke synlige for præsidenten og hans følge. På gaden vristede betjente desuden flag ud af hænderne på flere personer.

* I efteråret 2015 nedsatte justitsminister Søren Pind (V) en undersøgelseskommission, som fik til opgave at afdække, hvordan politiet fik idéen til indgrebene mod demonstranterne.

* Tibetkommissionen startede sine afhøringer i november 2016 og afhørte cirka 70 personer fra blandt andet PET, politiet, Udenrigsministeriet og hoffet.

* I december 2017 konkluderede kommissionen, at politiet havde afgivet klart ulovlige ordrer. Folk blev hindret i at ytre sig og forsamle sig under Hu Jintaos besøg i 2012 og under et andet officielt kinesisk besøg i 2013.

* Politiet havde fået inspirationen fra en "særlig stemning", som var blevet skabt af Udenrigsministeriet og PET, fastslog kommissionen.

* Siden er det kommet frem, at kommissionen hverken havde adgang til politichefers e-mailkonti samt ministres og embedsmænds.

* Onsdag 18. april fik otte personer tilkendt erstatning på hver 20.000 kroner. Deres grundlæggende demokratiske rettigheder blev krænket, da betjente hindrede borgerne i at protestere ved at vifte med flag.

Kilde: Ritzau.

