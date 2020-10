Har du også tabt overblikket i sexisme-sagerne? Her er de vigtigste nedslag i MeToo's anden bølge

Det kan være svært at finde hoved og hale i den seneste tids debat om sexisme. Hvem var det nu, der gjorde hvad – og hvornår? Kristeligt Dagblad giver her et overblik over de vigtigste nedslag i debatten om krænkelser herhjemme

Anden bølge af MeToo starter for alvor herhjemme i Danmark, da tv-vært Sofie Linde til dette års Zulu Comedy Galla fortæller om en personlig oplevelse med sexisme. Det sker den 6. september 2020.

Sofie Linde var for 12 år siden til en DR-julefrokost, hvor der, ifølge hendes beretning, kom en stor “TV-kanon” hen til hende og udviste grænseoverskridende seksuel adfærd. Han truede endda med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gjorde, som han sagde. Sofie Linde sagde fra over for manden.

Sidan da har der svirret en masse rygter om, hvem denne mand mon kunne være. Hans navn er stadig offentligt ukendt, men Sofie Lindes fortælling sætter flere ting i bevægelse.

9. september: Seks kvindelige journalister fra TV 2 indsamler underskrifter til en støtteerklæring til Sofie Linde. De vil bakke hendes påstand op om, at der stadig findes sexisme i mediebranchen. 1615 kvinder skriver under på støtteerklæringen.

17. september: Ti tidligere journalistpraktikanter på DR Nyheder sender et brev til DR’s HR-chef, hvori de beskriver en sexistisk kultur.

21. september: 46 tidligere og nuværende kvindelige ansatte på Ekstra Bladet sender et brev til ledelsen om, at der stadig hersker en sexistisk kultur på avisen.

23. september: Det kommer frem, at chefredaktøren på Ekstra Bladet, Poul Madsen, allerede i 2008 blev advaret af flere kvinder om en grænseoverskridende leder, men at denne leder først blev fyret i 2019. Poul Madsen erkender offentligt, at han har svigtet sit ansvar som leder.

1. oktober: P3-radioværten Maria Fantino fortæller, at hun er blevet krænket af en tidligere chef i DR. Ifølge værten sagde den tidligere DR-chef, at han ville have Maria Fantino og mandens kæreste til at have samleje, mens han skulle se på. Maria Fantino går til ledelsen og bliver truet med en retssag af sin krænker. Sagen ender med, at chefen forlader DR, hvorefter han bliver ansat hos Gyldendal. Efter Maria Fantino delte sin historie, blev den tidligere DR-chef fyret fra Gyldendal.

11. oktober: Berlingske afslører en P1-værts krænkende adfærd. Avisen har indsamlet en række vidnesbyrd fra mænd og kvinder – flest kvinder – der lyder på, at værten har opført sig seksuelt krænkende, sendt hadefulde og nedladende beskeder, opført sig aggressivt og brugt sin stilling og magt til at true de krænkede til at holde tæt. Tidligere praktikant i DR Maria Dønvang fortæller, at værten til en julefrokost skubbede hende ind på et toilet, låste døren og stak sine fingre op i hende.

20. oktober: Den anklagede P1-vært bliver fyret fra DR efter en høringsperiode. Det viser sig, at DR allerede i august 2019 blev orienteret om værtens upassende adfærd. DR beklager håndteringen af sagen og giver en uforbeholden undskyldning til de berørte. Derudover vil DR nu hente eksterne rådgivere ind, der kan hjælpe ledelsen med at håndtere sådanne sager i fremtiden.

CHRISTIANSBORG

Det er ikke kun i mediebranchen, Sofie Lindes appel har fået konsekvenser. Den 25. september skriver 322 kvinder i dansk politik under på et fælles opråb mod sexisme, og debatten om krænkelser gør for alvor sit indtog på Christiansborg. 79 af underskriverne deler i Politiken anonymt beretninger om krænkende oplevelser i partierne, der spænder fra beskyldninger om grænseoverskridende kommentarer til voldtægtsanklager. Startskuddet til debatten om sexisme i politik skal dog findes i en helt bestemt sag fra 2008.

10. september: En sag fra 2008, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod (S) havde sex med en dengang 15-årig pige, blusser op på ny. Det sker, efter at Samira Nawa (R) udtaler til BT, at De Radikale på grund af sagen fra 2008 ikke ville have peget på Kofod som udenrigsminister. “Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu,” lyder det blandt andet. Jeppe Kofod undskylder en uge senere for sagen i et interview med TV 2, men bliver siddende som udenrigsminister.

16. september: En sag om krænkelser og sexisme i Radikale Venstre begynder at rulle, da folketingsmedlem Lotte Rod på Facebook skriver, at hun “er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre”. Lotte Rod afviser i første omgang at udpege krænkeren for offentligheden, men henviser til, at der er blevet givet et navn til partiledelsen.

7. oktober: Morten Østergaard trækker sig som politisk leder af De Radikale efter at have indrømmet, at det var ham, der 10 år forinden havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår. Indrømmelsen falder efter et maraton-krisemøde i partiet, hvor Lotte Rod selv har udpeget ham som krænker. Sofie Carsten Nielsen overtager posten som partileder.

9. oktober: Morten Østergaard indrømmer på Facebook, at yderligere tre kvinder i Radikale Venstre har følt sig krænket af ham. Sofie Carsten Nielsen afviser i første omgang at have kendt til flere sager.

16. oktober: I Jyllands-Posten retter Maria Gudme, folketingskandidat og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for Socialdemokratiet, og en anden unavngiven kvinde beskyldninger mod Københavns overborgmester Frank Jensen (S) for at have udvist grænseoverskridende og krænkende adfærd. Frank Jensen undskylder på Facebook og bekendtgør samtidig, at han ønsker at være en del af løsningen på det, han betegner som “en usund kultur”.

18. oktober: Efter et krisemøde i Socialdemokratiet er der fortsat opbakning til Frank Jensen som overborgmester. Samme dag afholder Radikale Venstre krisemøde efter en åben konflikt i partiet om, hvorvidt ledelsen har talt usandt om kendskabet til Morten Østergaards adfærd.

19. oktober: På et pressemøde meddeler Frank Jensen, at han alligevel trækker sig fra posten som Københavns overborgmester. “Det (sagen, red.) kommer til at skygge for det politiske arbejde, jeg gerne vil beskæftige mig med,” siger han.

20. oktober: Statsminister Mette Frederiksen (S) bekendtgør forud for et gruppemøde, at hun har kendskab til flere sager om krænkelser i Socialdemokratiet, og at hun forventer, at flere af dem vil møde offentligheden.

21. oktober: Orla Østerby fra Det Konservative Folkeparti får frataget sine ordførerskaber. Det sker, efter at partiet blev bekendt med en række episoder, hvor folketingsmedlemmet har udvist grænseoverskridende adfærd i 2017 over for partikollegaen Brigitte Klintskov Jerkel. Orla Østerby har undskyldt for sine gerninger, men kan ikke selv huske de episoder, der skulle være tale om.

FILMBRANCHEN

I kølvandet på underskriftsindsamlingerne blandt journalister og politikere melder endnu et erherv sig på banen i kampen mod sexisme og krænkelser: Filmbranchen. Også her er der store problemer med krænkende adfærd, lyder det.

30. september: Emilie Moth, en tidligere ansat på produktionsselskabet Danish Documentary, anklager i Ekstra Bladet instruktøren Feras Fayyad for krænkende adfærd. Den nu 27-årige produktionsassistent fortæller, at hun er gået til ledelsen med sagen, men at ledelsen tog Feras Fayyads parti.

1. oktober: Ledelsen i Danish Documentary svarer i Ekstra Bladet på Emilie Moths anklager. Det lyder, at selskabet er dybt berørt af sagen, men også at der er “væsentlige elementer i Ekstra Bladets fremstilling, som vi ikke kan genkende”.

12. oktober: I en fælles erklæring bragt i Information siger 664 filmfolk fra over for krænkelser, chikane og sexisme i branchen. Erklæringen kommer på baggrund af Emilie Moths beretning i Ekstra bladet og har til formål “at vise vores solidaritet med alle dem, der i vores branche har oplevet krænkende adfærd”. Underskriverne tæller blandt andre Susanne Bier, Trine Dyrholm og Lars Mikkelsen.

SAGER I ANDRE BRANCHER

18. september: Oprøret mod sexisme rammer sundhedsvæsenet, da en underskriftsindsamling mod sexisme i lægefaget lanceres. Underskriftsindsamlingen bliver til som reaktion på krænkelsesopgøret i mediebranchen og har i skrivende stund flere end 1000 underskrifter fra læger og medicinstuderende.

8. oktober: Politiken bringer en liste med kvinder og mænd, der har skrevet under på, at de har oplevet sexistisk adfærd på egen krop eller set det ske mod andre i den akademiske verden. Flere end 750 skriver under.