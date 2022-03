Overblik over udspil til ny sundhedsreform: Børn født efter 2010 skal ikke kunne købe cigaretter

Regeringens længe ventede udspil til en sundhedsreform præsenteres tirsdag klokken 17 af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Rigshospitalet i København.

Sundhedsreformen, der skal adressere de markante udfordringer i sundhedsvæsnet, som blandt andet stigende levealder har udløst, har været på tegnebrættet længe. Og regeringen er blevet kritiseret af oppositionen for at have udskudt reformen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede en reform ved Folketingets åbning i 2020. Så sent som 1. januar 2022 blev den udskudt igen.

Men allerede inden reformen præsenteres, erfarer flere medier dele af udspillet.

Her er et overblik over, hvad der forventes af indhold i sundhedsreformen:

* Forbud mod salg af tobak til unge, der er født i 2010 eller senere.

3. marts kunne Altinget fortælle, at regeringen overvejede et forslag om, at børn og unge født i 2010 og senere ikke skal kunne købe cigaretter eller anden form for tobak. TV 2 og Berlingske erfarer, at det forslag er en del af sundhedsreformen.

I dag er aldersgrænsen 16 år for køb af tobak. Hvis det nye forslag bliver en realitet, betyder det, at alle født i 2010 eller senere aldrig nogensinde kommer til at kunne købe tobak uanset alder.

* Aldersgrænse for køb af alkohol i butikker.

Børn og unge under 18 år skal ikke kunne købe nogen former for alkohol i butikker. Det forslag er en del af regeringens udspil, erfarer TV 2, Politiken og Berlingske. Dermed vil 16- og 17-årige ikke længere kunne købe eksempelvis øl og vin.

Det vil komme i forlængelse af, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at unge under 18 år helt skal lade være med at drikke alkohol.

* 20 nærhospitaler.

I oktober sidste år præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) regeringens plan om at etablere op til 20 nærhospitaler. Ifølge Altinget var der her tale om første del af et samlet sundhedsudspil. Politiken forventer, at udspillet tirsdag vil konkretisere regeringens plan for nærhospitaler, som skal overtage opgaver fra de store sygehuse.

* Rekruttering og psykiatrien.

Ifølge Berlingske er det uklart, om sundhedsreformen indeholder løsninger på rekrutteringsproblemer, når de gælder eksempelvis sygeplejersker og læger. Det er også uklart, hvilken rolle den annoncerede tiårsplan for psykiatrien spiller i reformen. Sundhedsstyrelsen kom med et fagligt oplæg til tiårsplanen i januar.

Kilder: Altinget, TV 2, Politiken, Berlingske, Ritzau.