OVERBLIK: Regeringens udfordringer i 2020

* Klima

Klimaloven er forhandlet på plads. I foråret er der dog lagt op til vanskelige forhandlinger om en klimahandlingsplan.

Den skal indeholde konkrete initiativer, der skal indfri målsætningen om 70 procents reduktion i drivhusgasserne i 2030.

* Flerårig politiaftale

Der er så store udfordringer for politi og kriminalforsorg, at justitsminister Nick Hækkerup (S) sidste år valgte at udskyde forhandlingerne om en ny politiaftale til 2020.

* Udligningsreform

Det lykkedes ikke for den daværende VLAK-regering at finde en ny model for fordelingen af penge mellem kommunerne - den såkaldte udligning i den seneste regeringsperiode. Nu er det S-regeringens tur.

* Differentieret pension

Efter overenskomstforhandlingerne i foråret ventes regeringen at forsøge at nå i mål med retten til "værdig pension", som var et centralt valgløfte fra Socialdemokratiet. Men flertallet er ikke på plads.

/ritzau/