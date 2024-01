Overblik: Sådan kommer tronskiftet til at foregå

Nytårsaften overraskede dronning Margrethe befolkningen, da hun offentliggjorde, at hun søndag 14. januar abdicerer fra tronen.

Søndag bliver kronprins Frederik kronet til konge. En række begivenheder vil søndag markere tronskiftet.

* Klokken 13.35 kører kronprinsparret og prins Christian i bil fra Frederik VIII's Palæ ved Amalienborg til Christiansborg Slot.

Kronprinsparret vil blandt andet køre ad Frederiksgade, Bredgade, Kongens Nytorv, Holmens Kanal og Prins Jørgens Gård.

* Klokken 13.37 kører dronning Margrethe ad samme rute mod Christiansborg Slot.

Hun kører dog fra Christian IX's Palæ ved Amalienborg, og hun vil blive kørt i karet.

* Klokken 14.00 er der statsråd på Christiansborg Slot. Her vil dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian deltage med regeringen og statsrådssekretæren i Statsrådet.

Tronskiftet sker under mødet i Statsrådet i det øjeblik, hvor Dronningen har underskrevet en erklæring om sin abdikation.

På det tidspunkt bliver kronprins Frederik til kong Frederik.

* Klokken 14.15 kører dronning Margrethe fra Christiansborg Slot. Denne gang bliver hun kørt i bil fremfor karet.

* Klokken 14.30 inviterer det nykronede kongepar til kur for særligt indbudte på Christiansborg Slot.

* Når klokken bliver 15.00 vil kong Frederik X for første gang træde frem for befolkningen.

Det sker, når han træder ud på balkonen på Christiansborg Slot, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil proklamere tronskiftet.

Kongen taler og afslutter med valgsproget.

* Klokken 15.10 vil der være æressalut fra Batteriet Sixtus på Holmen i København.

Batteriet Sixtus vil salutere med tre gange 27 skud.

Samtidig nedtages Kongeflaget på Christian IX's Palæ og hejses på Frederiks VIII's Palæ.

* Klokken 15.30 kører kongeparret i karet fra Christiansborg Slot.

Kongeparret eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskadron fra Christiansborg Slot til Frederik VIII's Palæ.

* Halvanden time efter, klokken 17.00, vil der være overførsel af de kongelige faner fra Christian IX's Palæ til Frederik VIII's Palæ.

Med faneoverførslen bliver der dermed sat et foreløbigt punktum ved tronskiftets begivenheder.

* Dagen efter, mandag, klokken 10 vil den kongelige familie deltage i Folketingets markering af tronskiftet.

Under et møde i Folketingssalen vil statsministeren komme med en mundtlig meddelelse fra kong Frederik til Folketinget. På kongehusets hjemmeside kaldes det "et allerhøjeste budskab til Folketinget".

Derefter holder statsministeren tale.

Den kongelige familie vil efterfølgende deltage i en reception i Landstingssalen.

* Den 21. januar vil der blive afholdt festgudstjeneste i Aarhus Domkirke. Der vil være repræsentanter for det officielle Danmark og repræsentanter fra Aarhus By.

