OVERBLIK: Tre bud på Grønlands nye leder - to er partifæller

Selv hvis Siumut bevarer magten i Grønland, står det ikke helt klart, hvem der bliver regeringschef.

Når grønlænderne går til valg tirsdag 6. april, kan de ikke være helt sikre på, hvem der kommer til at sidde for bordenden som regeringschef, hvis det socialdemokratiske parti Siumut bevarer magten.

Det skyldes, at lederen af Grønlands Selvstyre, Kim Kielsen, i november blev vraget som partiformand i Siumut til fordel for Erik Jensen.

Men Kielsen valgte at fortsætte som regeringschef, selv om den nye partiformand forhandlede med andre partier i parlamentet om en aftale, der skulle placere ham som den politiske leder i Grønland.

Det mislykkedes, og det har skabt usikkerhed i Grønland om, hvem der er den egentlige leder af regeringspartiet.

Personspørgsmålet bliver formentlig først afgjort efter valget, når det står klart, om Kielsen eller Jensen får flest stemmer. Der er tradition for, at kandidaten med flest personlige stemmer får forhandlingsansvaret, når der skal samles en ny regering.

Den tradition kan dog blive brudt denne gang, har Erik Jensen sagt uden at ville komme det nærmere.

Her er tre bud på, hvem der kan blive ny regeringschef i Grønland:

* Kim Kielsen (Siumut). 54 år. Selvstyreformand siden 2014. Har fra 2005 været medlem af parlamentet, Inatsisartut. Desuden en lang række ministerposter. Oprindelig sømand, men arbejdede som politibetjent i mange år og som koordinator for et socialt projekt for børn og unge.

* Erik Jensen (Siumut). 45 år. Blev valgt til parlamentet ved seneste valg i april 2018 og har haft flere ministerposter. Han har desuden været folketingskandidat for Siumut. Er uddannet inden for økonomi og administration og har i mange år været ansat i et boligselskab i forskellige stillinger, blandt andet som økonomikonsulent og budgetansvarlig.

* Múte Bourup Egede (Inuit Ataqatigiit), 34 år. Siden 1. december 2018 leder af Grønlands største oppositionsparti, der repræsenterer den yderste venstrefløj. Han har været medlem af Inatsisartut siden 2015 og haft flere ministerposter. Har studeret kultur- og samfundshistorie ved Grønlands Universitet, men færdiggjorde ikke uddannelsen, da han i 2013 overtog en familieejet virksomhed.

