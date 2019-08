OVERBLIK: Venstres turbulente august

* 8. august: Berlingske bringer interview med næstformand Kristian Jensen. Han siger, at Venstre bør droppe Lars Løkkes tanke om en SV-regering.

* 9. august: På Venstres sommergruppemøde kræver parti-nestor Claus Hjort Frederiksen, at Kristian Jensen går som næstformand.

* Både Løkke Rasmussen og Kristian Jensen slår fast, at det delte formandskab i Venstre består.

* 11. august: Claus Hjort Frederiksen skriver på Facebook, at det delte formandskab er fortid.

* 15. august: Efter et møde i Venstres forretningsudvalg skriver Hjort Frederiksen på Facebook, at der ikke længere er behov for ændringer i Venstres ledelse.

* 18. august: Løkke erkender, at han selv kunne have gjort mere for at undgå krisen. I Deadline på DR2 siger han, at det delte formandskab i Venstre er en myte.

* 20. august: Fire medlemmer af Venstre kræver i Jyllands-Posten både Lars Løkke og Kristian Jensen afsat.

* 25. august: Lars Løkke Rasmussen annoncerer, at han vil fortsætte som formand for Venstre og fremrykke partiets landsmøde.

Kilder: Berlingske, TV2, DR2, Avisen Danmark, Ritzau

/ritzau/