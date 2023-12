Overborgmester mindes Gazas børn med lys på Rådhuspladsen

Selv om krigen i Gaza foregår 3000 kilometer væk fra Danmark, berører den mange herhjemme, og ikke mindst derfor giver det mening at vise sin sympati med krigens ofre ved en ceremoni i København.

Det mener Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), som fredag aften skal holde tale og tænde lys ved en ceremoni til minde om de børn, der er blevet dræbt under krigen i Gaza.

- For mig er det utrolig vigtigt, at vi anerkender den dybe sorg, som mange københavnere føler, uanset hvilken baggrund de har.

- Der er tusindvis af københavnere, der er berørte og i sorg på grund af den her blodige krig, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Arrangørerne kalder ceremonien en "sorgmanifestation", og den finder sted på Rådhuspladsen i København fra klokken 18.30.

- Det, vi mødes om i dag, er jo at vise empati og sorg med de mange børn, som har mistet livet i konflikten.

- For mit vedkommende gælder det (empatien og sorgen, red.) for alle de civile ofre, men i dag er det så særligt børnene, som vi har en mindehøjtidelighed for, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Krigen i Gaza har ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder kostet mindst 21.500 personer livet. Blandt dem er 8600 børn, fremgår det af den seneste opgørelse fra de palæstinensiske myndigheder.

Sophie Hæstorp Andersen har ikke deltaget i andre arrangementer til støtte for ofrene i konflikten mellem Israel og den militante bevægelse Hamas.

Hun deltog dog i en ceremoni i november til minde om de jøder, der blev dræbt under Krystalnatten i Tyskland 7. november 1938.

Senere i november udsendte hun en fælles udtalelse sammen med seks andre borgmestre i hovedstadsområdet, hvor de advarede mod, at krigen i Gaza fører til splid og had mellem befolkningsgrupper i Danmark.

Overborgmesteren siger forud for fredagens mindeceremoni, at der fortsat er behov for at bygge bro mellem mennesker med dansk-palæstinensisk og dansk-israelsk baggrund.

For spliden viser sig blandt andet i ophedede debatter på de sociale medier, og ved at der har været en opblussen af antisemitiske hændelser i Danmark, siden Israel indledte sin offensiv mod Hamas i Gaza.

- Derfor tog jeg initiativ til, at vi samlede Københavns syv borgmestre på tværs af partier, siger hun om den fælles udtalelse.

- Netop for at vise medfølelse med alle civile ofre på begge sider i konflikten, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Krigen i Gaza brød ud, efter at den militante bevægelse Hamas angreb Israel, dræbte 1200 personer og tog 140 personer som gidsler 7. oktober.

