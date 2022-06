Overgreb, ildspåsættelse og drab: Når de, der skal passe på os, gør det modsatte

I år er to sager kommet frem i lyset, hvor en offentligt ansat omsorgsperson har forbrudt sig mod personer, vedkommende er ansat til at passe på. Kristeligt Dagblad har samlet et overblik

I dag behandlede retten i Randers en spektakulær sag om en kvindelig plejehjemsansat, der er sigtet for drab og drabsforsøg mod beboere på plejehjemmet.

Sager som denne, hvor offentligt ansatte omsorgspersoner forbryder sig mod de mennesker, de er ansat til at tage sig af, sker heldigvis sjældent. Men som Kristeligt Dagblad tidligere har skrevet om, så lider tilliden til fagpersonale et lille knæk hver gang.

Kristeligt Dagblad har her samlet et overblik over kendte, danske sager fra de senere år.

2022: Plejehjemsansat sigtes for drab

Tidligere i dag besluttede retten i Randers, at en kvindelig plejehjemsansat skal forblive varetægtsfængslet. Sagen er omfattet af et navneforbud og retsmøderne er foregået bag lukkede døre, så der findes ikke mange detaljer endnu. Men der er tale om en midaldrende kvinde, der er sigtet for et drab og tre drabsforsøg mod beboere på plejecenteret Tirsdalen i Randers.

Kvinden blev anholdt i marts, men nægter sig skyldig. Ifølge ritzau mistænker politiet, at kvinden med fuldt overlæg har givet fire personer en forkert – og farlig – medicin ”uden lægelig ordinering”. Det har ifølge sigtelsen ført til ét dødsfald og svækkelse af tre personer.

Sagen er stadig i gang.

2022: Nyuddannet læge sigtes for overgreb

I marts blev en 27-årig kvinde indlagt med feber på en isolationsstue på Aarhus Universitetshospital. Her fik hun besøg af en 29-årig nyuddannet læge som, ifølge den sigtelse, der senere blev rejst imod ham, slet ikke var på arbejde, men som udførte vaginal- og rektalundersøgelser på kvinden, mens han omtalte sig selv som “hr. doktor”. Den indlagte kvinde meldte senere lægen til politiet med hjælp fra en anden ansat på sygehuset.

Ifølge Aarhus Stiftstidende blev lægen bortvist fra hospitalet og er ikke længere ansat. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet og sigtet for seksuelt overgreb.

Da byretten i Aarhus sidst i maj skulle tage stilling til, om lægens varetægtsfængsling skulle forlænges, kom endnu en sag frem i lyset og en ny sigtelse rejst. I januar skulle lægen ifølge sigtelsen have udført en vaginalundersøgelse og befølt brysterne på en kvinde, som var kommet ind på Viborg Sygehus med knæ- og ankelskader.

Sagen er stadig i gang.

2017: Sygeplejerske idømmes livstid for drabsforsøg

På en nattevagt på Nykøbing Falster Sygehus i 2015 fattede en sygeplejerske for alvor mistanke til sin kollega. Tidligt om morgenen næste dag ringede hun til politiet og fortalte, at hun var bange for, at sygeplejerske-kollegaen havde dræbt patienter og var ved at gøre det igen.

To år senere, i 2017, blev den 32-årige sygeplejerske Christina Hansen idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter.

Østre Landsret fandt, at det ikke kunne bevises, at hendes handlinger rent faktisk havde ført til patienternes død, men den fandt nok beviser til at dømme hende for at have til hensigt at dræbe med dødelige doser af morfin. Hun blev også fundet skyldig i at give sin syvårige datter sovemedicin.

Sagen vakte opsigt, mens den stod på, men fik fornyet opmærksomhed i 2019, hvor bogen ”Sygeplejersken” udkom. Bogen rekonstruerer sagens forløb, og i den kunne man blandt andet læse, hvordan en retspsykiatrisk personligheds-undersøgelse under retssagen fandt, at Christina Hansen lider af en personlighedsforstyrrelse, som giver hende en ”gennemgribende trang til at være i centrum for dramatiske hændelser”.

2005: Natsygeplejerske dømmes for ildspåsættelse, drabsforsøg og tyveri

En nat lå en 88-årig kvinde og sov i sit hjem på Amager i København, da den natsygeplejerske, der var ansat til at passe hende, låste sig ind i lejligheden. Ifølge sigtelsen satte sygeplejersken ild til kvindens hjem i et forsøg på at slå hende ihjel. Få dage forinden havde sygeplejersken indløst en check på 500.000 kroner i kvindens navn. I 2005 blev sygeplejersken idømt otte års fængsel for drabsforsøg og tyveri og fik nedlagt forbud mod at arbejde som sygeplejerske igen. Sygeplejersken har efterfølgende skiftet navn.

I 2021 kom sagen i offentlighedens søgelys igen, fordi den nu forhenværende sygeplejerske bad medier om at slette, anonymisere eller afindeksere de artikler, hvori hendes gamle navn blev nævnt. Flere medier, herunder Kristeligt Dagblad, nægtede. Det skete blandt andet med henvisning til sagens grovhed og det faktum, at sygeplejersken begik forbrydelsen, mens hun var ansat i en betroet stilling. I sidste ende gav pressenævnet kvinden medhold.