Overlæge bag lægeoprør mod papirvirkelighed er død

Frontfiguren for flere tusinde lægers modstand mod Styrelsen for Patientsikkerhed er død - 43 år gammel.

Overlægen Kristian Rørbæk Madsen, der stod i spidsen for flere tusinde lægers opgør med Styrelsen for Patientsikkerhed, som kulminerede tidligere på året, er død.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Overlægen satte ord på en utilfredshed med styrelsen, der efter lægernes opfattelse havde mistet blikket for hverdagens travlhed, og aggressivt gik efter at hænge enkelte læger ud for fejl, der i højere grad eksisterede på papiret end virkeligheden.

Det konkrete tilfælde, der fik mest opmærksomhed, var den såkaldte Svendborg-sag.

Her blev en yngre kvindelig læge fra Svendborg Sygehus idømt bødestraf ved landsretten for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient.

Centralt i sagen var en mundtlig besked til en sygeplejerske, som ikke blev skrevet ned i en journal.

Sagen var en af flere, der fik flere tusinde læger til at mene, at styrelsen var gået for vidt.

Kristian Rørbæk Madsen stillede sig i spidsen for en indsamling af underskrifter til en "mistillidserklæring" til styrelsen.

- Som læger skal vi træffe mange hurtige og vanskelige beslutninger efter et lægefagligt skøn. Det kan vi ikke, hvis vi har en styrelse på nakken, der bagefter straffer os hårdt i bagklogskaben og papirvirkelighedens lys, sagde han dengang.

- Som intensivlæge laver jeg dagligt flere hundrede mundtlige ordinationer. Gjorde jeg ikke det, ville patienten først blive blå om læberne, så sort, og så ville han dø, mens jeg sad og dokumenterede på livet løs inde i computerrummet.

Det var næppe tilfældigt, at det var Kristian Rørbæk Madsen, som tog initiativet, skriver Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing i sine mindeord i Fyens Stiftstidende.

- Kristian sagde, hvad han mente - også opad i hierarkiet - og han havde et skarpt blik for uretfærdigheder, skriver Rudkjøbing.

8500 ud af landets 39.000 læger endte med at skrive under.

Lægeformanden slutter sine mindeord med at ærgre sig over, at Kristian Rørbæk Madsen i sin sidste tid led af en alvorlig depression.

Kristian Rørbæk Madsen blev 43 år, skriver Fyens Stiftstidende.

/ritzau/