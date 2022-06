Overlæge: Danske børn i Syrien bør snarest hentes til Danmark

De danske børn i fangelejren al-Roj i Syrien bør hentes til Danmark for at blive undersøgt, hvis man vil undgå en yderligere forværring af deres helbred.

Det mener Klaus Birkelund Johansen. Han er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og desuden overlæge for børn og unge på Aarhus Universitetshospital.

- Jeg synes, at vi som et demokratisk samfund bør påtage os det ansvar at få børnene til Danmark, siger han.

Hans udtalelse kommer på baggrund af en rapport fra et hold danske læger udsendt af Udenrigsministeriet. Lægerne har for nylig besøgt lejren i Syrien og anbefaler, at de tre undersøgte børn bliver evakueret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge DR, som har fået indsigt i rapporten, er børnenes tilstand blevet forværret, siden lægerne senest var nede at undersøge dem sidste år.

I lægernes rapport fremgår det, at en femårig dreng har tiltagende øre-næse-hals-problemer, der påvirker hans søvn og gør, at han hører dårligt.

Drengen er desuden præget af angst og uro. Derudover lever han med en granatsplint i armen.

Da lægerne senest undersøgte drengen i maj 2021, var de ikke i samme grad bekymret for ham.

- Det er stærkt bekymrende, at børnenes tilstand forværres i forhold til tidligere, siger Klaus Birkelund Johansen. Han er især bekymret for børnenes psykiske tilstand.

Også to brødre på fire og tre år er plaget angst, raseri og uro fremgår det af rapporten. Lægerne er særligt bekymret for den ældste af dem.

De vurderer, at der lokalt ikke er yderligere muligheder for udredning og behandling.

Drengen er tidligere blevet diagnosticeret med både PTSD og ADHD og modtager antidepressiv medicin. Desuden lider den yngste bror på tre år af diarré.

Begge brødre er svært undervægtige, lyder det i rapporten.

- Det er, hvad man kunne forvente hos børn, der er vokset op under de omstændigheder i den lejr, siger Klaus Birkelund Johansen.

Forholdt den nye lægevurdering siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at tilbuddet om kun at evakuere børnene stadig står ved magt.

- Vi vil meget gerne hjælpe dem ud. Men det kræver altså, at deres mødre samtykker til det, skriver han i et skriftligt svar til DR.

Klaus Birkelund Johansen kalder regeringens tilbud om at hente børnene til Danmark uden deres mødre for "uanstændigt".

Han opfordrer regeringen til at hente børnene til Danmark sammen med deres mødre.

- Det at vokse op i en lejr under de omstændigheder, som de børn har gjort, er klart en psykisk belastning af meget kraftig karakter.

- Den eneste mulighed vi har for at undgå, at det forværres, er ved at hente dem til Danmark. Det skal foregå med deres mødre, hvis vi skal have en chance for at undgå, at det kommer til at bidrage yderligere til den traumatisering, de har været udsat for, lyder det fra overlægen.

/ritzau/