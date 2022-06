Overlæge: Danske børn i Syrien skal hentes hjem snarest muligt

Regeringens tilbud om at hive de danske børn i Syrien hjem uden mødrene er uanstændigt, mener dansk overlæge.

De danske børn i fangelejren al-Roj i Syrien bør hentes til Danmark for at blive undersøgt, hvis man vil undgå en yderligere forværring af deres helbred.

Det mener Klaus Birkelund Johansen. Han er formand for Dansk Pædiatrisk Selskab og desuden overlæge for børn og unge på Aarhus Universitetshospital.

- Jeg synes, at vi som et demokratisk samfund som vores bør påtage os det ansvar at få børnene til Danmark, siger han.

Hans udtalelse kommer på baggrund af en rapport fra et hold danske læger udsendt af Udenrigsministeriet. Lægerne har for nylig besøgt lejren i Syrien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge DR, som har fået indsigt i rapporten, er børnenes tilstand blevet forværret, siden lægerne senest var nede at undersøge dem sidste år.

/ritzau/