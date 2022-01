Overlæge: Jeg ville være tilbageholdende med at vaccinere mit barn

Danmark var blandt de første lande i verden til at tilbyde coronavaccinen bredt til alle børn mellem 5 og 11 år i november måned sidste år. Men andre lande tøver stadig, herunder søsternationen Norge. I en vurdering fra Folkehelseinstituttet – Norges svar på Sundhedsstyrelsen – vejer myndigheden fordele og ulemper op mod hinanden og kommer frem til, at ”der for øjeblikket ikke er grundlag for at anbefale vaccinen til hele aldersgruppen”, som den skriver. Det samme mener formand for Dansk Pædiatrisk Selskab overlæge Klaus Birkelund Johansen.