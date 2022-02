Overlæge: For mange demente får antipsykotisk medicin

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at omkring hver femte demensramte person på over 65 år fik antipsykotisk medicin i løbet af 2020.

Det skriver Jyllands-Posten.

Gunhild Waldemar, der er overlæge, klinisk professor i neurologi ved Københavns Universitet og leder af Nationalt Videnscenter for Demens, vurderer, at tallet er alt for højt.

- For det første er der meget begrænset dokumentation af effekten, selv om det har en effekt hos nogle få, siger hun til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For det andet ved vi, at særligt ældre mennesker med demens er mere følsomme over for bivirkninger af medicinen. Der er øget risiko for blodpropper, at man bliver sløv, at man får gangbesvær og falder, samt øget risiko for død.

Videnscenteret har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at demente over 65 år, der får antipsykotisk medicin, kan have op til 35 procent højere risiko for at dø af det.

Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzerheimerforeningen, foreslår, at der nedsættes en taskforce i Sundhedsstyrelsen, som skal holde øje med brugen af medicinen.

Hvis ikke der kommer "flere muskler" til, så tror han ikke på, at det er muligt at halvere brugen af medicinen inden 2025, som har været et erklæret mål, den tidligere VLAK-regering vedtog i 2016.

Det vedtog man netop på baggrund af, at effekten af medicinen kun var dokumenteret i ringe grad, og at der var registreret alvorlige bivirkninger.

Ældre Sagen opfordrer til, at der bliver indført strengere krav til ordineringen af medicinen og henviser til, at man gjorde det samme med sovemedicin.

Tallene vækker også opsigt hos Venstre, SF og Enhedslisten.

Jane Heitmann, ældreordfører hos Venstre, kritiserer regeringen for, at den ikke har været bedre til at følge op på udviklingen. Sundhedsordfører hos Enhedslisten, Peder Hvelplund, kalder situationen for "dybt utilfredsstillende".

Jyllands-Posten har forsøgt at få et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), men han har ikke haft muligheden for at stille op til interview.

/ritzau/