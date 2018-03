Overlæge: Oplagt at bruge tvang til at fylde nye senge

15 nyåbnede senge til farlige psykisk syge står ubrugte hen. 135 ekstra ventes at åbne i løbet af 2017.

Det er ikke overraskende, at de nyoprettede sengepladser i psykiatrien til meget farlige psykiske syge ikke er fyldte - sengene skal nemlig fyldes frivilligt.

Patienterne, som sengene er tiltænkt, er svære at overbevise om dette, og derfor ville de være bedre tjent med at kunne blive indlagt med tvang.

Det mener Hans Henrik Ockelmann, der er speciallæge i psykiatri og overlæge på retspsykiatrisk afdeling.

- Al behandling bør foregå frivilligt, det kan man ikke stille spørgsmål ved, men med en gruppe af mennesker kan man komme i en situation, hvor man nødt til at behandle dem mod deres vilje.

- I den gruppe patienter, som her er tale om, er det oplagt, at de ville være bedre hjulpet, hvis man også kunne indlægge dem mod deres vilje, siger han.

Han peger på, at det er svært at overbevise patienterne, da de har et svært misbrug og ofte ikke har en idé om, at de selv er syge.

Folketinget vedtog loven om de nye sengepladser, som ifølge Jyllands-Posten udmunder i 150 nye senge i løbet af året, sidste år.

Det kom på dagsordenen, efter at en kvindelig ansat på et socialt bosted i Roskilde blev dræbt af en psykisk syg beboer.

Loven er dog en "tom gestus for at imødekomme personalet i psykiatriens fuldstændige berettigede krav på beskyttelse", mener Hans Henrik Ockelmann.

Det skyldes, at loven bygger på frivillighed, og at patienterne, som gør brug af sengene, kan risikere at miste deres bolig.

For at løse problemet mener han, at sengepladserne skal ændres, og at der skal bruges tvang.

- Man får gruppen ind i sengene ved at konvertere de 150 sengepladser til almindelige psykiatriske sengepladser – både åbne og lukkede – og bruger psykiatriloven fuldt ud til at indlægge mennesker, hvis de er sindssyge og til fare for sig selv eller har et behandlingsbehov, siger Hans Henrik Ockelmann.

I Vejle har de første 15 særlige pladser ifølge Jyllands-Posten stået tomme, siden de åbnede 1. marts.

/ritzau/