Overlæge: Styrelse dømmer os ud fra papirvirkelighed

Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet for aggressiv i retsforfølgelsen af læger, mener overlæge.

Styrelsen for Patientsikkerhed er så aggressiv i jagten på at kunne politianmelde læger, at de gør skade på lægernes evne til at behandle patienterne optimalt.

Sådan lyder anklagen fra overlæge på Odense Universitetshospital Kristian Rørbæk Madsen, der i en underskriftindsamling har stillet et mistillidsvotum til styrelsen. Lørdag morgen har 3400 skrevet under.

- Som læger skal vi træffe mange hurtige og vanskelige beslutninger efter et lægefagligt skøn. Det kan vi ikke, hvis vi har en styrelse på nakken, der bagefter straffer os hårdt i bagklogskaben og papirvirkelighedens lys, siger han.

Styrelsen blev oprettet i 2015 efter en række skandalesager med et sløset opsyn fra den daværende Sundhedsstyrelse. Samtidig strammede man fra politisk hold reglerne.

Kristian Rørbæk Madsen forklarer, at både han og andre læger ønsker en stærk styrelse, der kan "håndtere de brodne kar":

- Vi ønsker ikke at beskytte det hvide broderskab.

Når overlægen alligevel retter en voldsom kritik af styrelsen, skyldes det, at han savner en styrelse, der fokuserer på at lære af utilsigtede hændelser frem for at straffe læger med retsforfølgelse.

Han fremhæver sager om angiveligt fejlagtigt udfyldte dødsattester og mundtlige ordinationer, som eksempler på at styrelsen retsforfølger læger for procedurefejl.

- Jeg er intensivlæge og arbejder med de allersygeste patienter.

- Hvis jeg insisterer på, at jeg skal dokumentere på den patient, jeg er i gang med, inden jeg går i gang med den næste patient, og den næste patient ikke kan trække vejret, så bliver han blå i hovedet, og så dør han, mens jeg sidder ved computeren.

- Det er det, vi nægter. Men det er konsekvensen af det, man beder os om fra styrelsen, politikere og domstole.

I et svar til Information siger styrelsens direktør, Anne-Marie Vangsted, at styrelsens adfærd er et følge af lovgivningen på området.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger i en skriftlig kommentar, at "styrelsen er sat i verden for patienternes skyld".

/ritzau/