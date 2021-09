Overlæger bruger mindre tid på patienter end tidligere

Overlægerne på landets hospitaler bruger mindre tid på patienter, end det var tilfældet for ti år siden. Det viser en undersøgelse fra Overlægeforeningen ifølge Jyllands-Posten.

Undersøgelsen er foretaget blandt omkring 2100 overlæger. Det svarer cirka til en tredjedel af landets overlæger.

Den viser, at overlægerne på landets hospitaler i gennemsnit har fået fire timer mindre om ugen til patientkontakt.

Det skyldes, at tiden bruges på administration og opgaver, som overlægerne mener, at andre faggrupper kan løse.

Overlægernes formand, Lisbeth Lintz, fortæller til avisen, at situationen er meget alvorlig. Hun frygter for både kvaliteten i behandlingen - og overlægernes helbred.

- Jeg ser det som symptomer på, at vi er tæt grænsen for, hvad overlægerne kan magte på individniveau. Den udvikling bliver vi nødt til at vende, så vi har tid til kerneopgaven, uden at man bliver syg af at arbejde i det danske sundhedsvæsen, siger hun.

/ritzau/