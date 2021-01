Overlæger vil have frontpersonale vaccineret hurtigst muligt

Det går for langsomt med at vaccinere sundhedspersonale, som er tæt på coronapatienter, mener overlægeformand.

Det er langtfra alt personale, som til daglig er i kontakt med covid-19-smittede patienter, som har fået tilbudt en coronavaccine.

Og det er et stort problem, mener Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen.

Derfor opfordrer hun til, at personalet bliver tilbudt vaccine hurtigst muligt.

- Der er personale - læger og andre faggrupper - som er meget tæt på coronapatienter. De bliver hver dag udsat for en stor risiko, og alligevel er alle ikke blevet tilbudt en vaccine endnu.

- Det er vi ikke tilfredse med, og derfor er min opfordring, at alle de medarbejdere skal tilbydes vaccine hurtigst muligt, siger hun.

Lisbeth Lintz mener, at alt frontpersonale, som arbejder med coronapatienter, burde være blevet tilbudt vaccine allerede.

- At det her personale ikke er blevet tilbudt vaccine på dette tidspunkt, hvor andre grupper tilsyneladende er blevet det, synes vi ikke er i overensstemmelse med det, Sundhedsstyrelsen har meldt ud.

- Styrelsen har ret klart sagt, at personale, der er i direkte kontakt med covid-19-smittede skal være højt prioriteret, siger hun.

Lisbeth Lintz understreger, at hun støtter den plan og vaccinestrategi, som Sundhedsstyrelsen har lavet.

Her er ældre og de mest sårbare prioriteret højest. Men også frontpersonale i direkte kontakt med smittede er i toppen.

- For mig er det ikke et spørgsmål om, at vaccination af frontpersonale skal se på bekostning af ældre og sårbare.

- Alle landets plejehjemsbeboere har fået tilbudt vaccine. Derfor skal vi nu også til at tilbyde det udsatte sundhedspersonale, hvad vi har lovet, siger Lintz.

Overlægeforeningen har fået flere henvendelser fra hospitaler om, at det mange steder er under halvdelen af det personale, der håndterer coronapatienter, som har fået tilbudt vaccine.

Flere steder er det kun omkring en tredjedel, lyder det.

Og mange ansatte er slet ikke blevet stillet en dato i udsigt for, hvornår de kan få det første vaccinestik, siger Lisbeth Lintz.

- Hvis de nu bare kunne sige, at det er på mandag eller om en uge, at de ansatte kunne få vaccinen, så kunne det måske give en ro. Men der er meget usikkerhed, fordi der ikke rigtig er nogen, som ved det.

