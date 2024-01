Overraskende fund: Nogle af Danmarks største klitter er menneskeskabte

Klitter rundt i Danmark, som vi indtil nu troede var skabt naturligt, blev anlagt fra 1700-tallet og frem for at stoppe sandflugt.

Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet.

Og selv om der er blevet hakket, gravet og taget prøver af klitterne ved Harrild i Jylland i snart 100 år, er det først nu, de kan forklares.

- Det er overraskende, fordi hverken arkæologer eller geologer indtil videre har kunnet forklare det, siger Søren Munch Kristensen, der er lektor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet.

Han er en af de forskere, der har fundet frem til, hvordan klitterne er opstået.

- Og så er det overraskende, at det faktisk er den samme teknik til at skabe klitterne, som man har brugt landet over, siger Søren Munch Kristensen.

Forskerne har blandt andet brugt data fra den digitale danske højdemodel, som er lavet ved at scanne hele landet med laserstråler fra luften.

- Data sammenkoblet med historiske kilder har vist, at klitterne på heden ikke kan være skabt naturligt, siger Søren Munch Kristensen.

Med resultaterne i hånden allierede han sig derfor med en række arkæologer og historikere fra hele landet.

Og ved at grave dybt i arkiverne og studere gamle bøger fandt de frem til, at klitter som dem på Harrild Hede faktisk blev anlagt af mennesker som en form for klimasikring fra tidligt i 1700-tallet til sent i 1800-tallet.

Klitterne er nemlig blevet anlagt for at stoppe flyvesandet fra at sprede sig til datidens marker, fortæller Søren Munch Kristensen.

Ifølge forskeren er der to perspektiver i de nye fund.

- Det viser, hvordan vi mennesker startede med at kæmpe imod naturen. Historisk set har vi lavet klimatilpasning noget tidligere, end vi troede, siger Søren Munch Kristiansen.

- Og så er der perspektivet, at nogle af de smukkeste, længste og højeste klitter i Danmark faktisk er lavet på grund af mennesker, fortsætter han.

Klitterne på Harrild Hede er langtfra de eneste menneskeskabte i Danmark.

Data fra højdemodellen og historiske kilder har afsløret mindst 14 steder rundt omkring i landet, hvor klitterne er menneskeskabte. Ti i Jylland, tre på Sjælland og et enkelt på Bornholm.

- Vi har kun skabt et første overblik. Der gemmer sig helt sikkert flere menneskeskabte klitter rundt om i Danmarks landskab, siger Søren Munch Kristensen.

/ritzau/