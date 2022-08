Overrasket Thorkild Fogde: Jeg er uenig i hjemsendelse

Rigspolitichefen ser frem til at få prøvet sin sag i det videre forløb, efter at han er blevet hjemsendt.

Den nu hjemsendte rigspolitichef, Thorkild Fogde, er uenig i den indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der betyder, at han er hjemsendt, og at der bliver indledt en disciplinærsag mod ham i minksagen.

- Vi er uenige og meget overraskede over vurderingen, som vi ser frem til at få prøvet i det videre forløb, siger Thorkild Fogde sammen med sin bistandsadvokat Lise Lauridsen i en skriftlig kommentar til TV 2.

Justitsminister Mattias Tesfaye valgte onsdag at hjemsende Thorkild Fogde, knap to måneder efter at han blev udsat for sønderlemmende kritik i Minkkommissionens beretning.

- Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis, lød det på Justitsministeriets hjemmeside.

Politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank er konstitueret som rigspolitichef, mens sagen om Thorkild Fogde bliver behandlet.

/ritzau/