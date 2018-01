Oversete kommuner i udflytning vil kapre tilflyttere

En lang række kommuner fik ikke direkte glæde i anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser.

Mens større byer i provinsen som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde fik tildelt en stor del af udflytningen af statslige arbejdspladser, måtte en række kommuner konstatere, at regeringen ikke så deres vej.

Men det nytter ikke at tude over det. Det siger Kasper Ejsing Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune, som ikke fik arbejdspladser.

- Der er lige nu potentiale for 500 nye familier i Odense, og dem skal vi præsentere Kerteminde Kommune for, så de kan vælge det som en bosætningskommune, siger den fynske borgmester.

Regeringen præsenterede onsdag anden runde i udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen.

Her blev byen Odense topscorer med tildelingen af 465 nye statslige arbejdspladser. Aarhus og Roskilde er de næste på listen.

- Jeg synes ikke, at regeringen selv lever op til de ting, den siger, at den vil gøre, siger Kasper Ejsing Olesen.

- At flytte arbejdspladser fra København til byer som Odense, Aarhus, Aalborg og Roskilde, som er større byer, var ikke det, jeg havde regnet med, når regeringen vil flytte arbejdspladser ud i provinsen, siger han.

Også borgmestrene i nordjyske Rebild, fynske Assens og Faxe på Sjælland er enige i, at det nu handler om at kapre tilflyttere. De tre kommuner blev ligeledes overset i regeringens flytteplaner.

Den radikale borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, er klar til at bejle til dem, som skal arbejde i Aalborg og Hobro.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at der igen ikke blev noget til os. Hvis jeg kigger på Himmerland i bred forstand, så kan jeg godt se, at Løgstør og Hobro er kommet med.

- Men der er godt nok en stor klump land, som hverken i første eller anden omgang er særligt tilgodeset, siger Sebbelin.

Hos Venstres Søren Steen Andersen, der er borgmester i Assens Kommune, er de positive briller også taget på.

- Hvis der umiddelbart skulle være en skuffelse over, at vi ikke fik nogen arbejdspladser til vores kommune, så er den skuffelse meget mindre, end glæden over hvor mange arbejdsplader der er kommet til tæt på os.

- Det vigtige er bosætningen, som kommer ud af det her, siger Søren Steen Andersen.

Han vil kapre tilflyttere, som skal arbejde i Odense, Middelfart og Svendborg.

At Faxe Kommunes nabokommuner har fået statslige arbejdspladser, kan få positiv indvirkning på Faxe Kommune, mener borgmester Ole Vive (V).

- Når udflytningen sker tæt på Faxe Kommune, er jeg overbevist om, at de sikrer bosætning og erhvervsudvikling i et større område, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/