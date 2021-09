Overskudsbrød fra butikker skal omdannes til pasta

Det daglige brød, som butikkerne ikke får solgt, skal genopstå som rasp, pasta og andre fødevarer.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er god, dansk madtradition at genbruge gammelt brød til nye fødevarer. Nu forsøger vi ved hjælp af ny teknologi at overføre den tankegang til en større skala, siger projektleder Henrik Ottesen.

Det brød, der ikke bliver solgt i butikkerne, skal transporteres tilbage til genanvendelse.

Kernen i projektet er at udvikle maskiner, der på få sekunder kan genkende forskellige typer brød på et samlebånd.

Herefter skal brødet skannes for mug og bakterier, før det ender med at blive raspet, tørret og formalet, så det kan bruges til at lave pasta, knækbrød, myslibarer eller et helt fjerde produkt.

- Det bedste er jo, at brødet bliver spist i sin oprindelige form. Men når det ikke kan lade sig gøre, forventer vi, at 90 procent af det brød, vi henter ind, kan genanvendes til andre fødevarer.

- Derfor kan det give mening i et bæredygtigt perspektiv at transportere brødet tilbage til genanvendelse, siger Henrik Ottesen.

Formålet med projektet er at undgå madspild og få mest muligt ud af de ressourcer, der allerede er blevet brugt til at producere brødet.

Ifølge FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, FAO, udgør det globale madspild 1,3 milliarder ton om året. Det er nok til at brødføde tre milliarder mennesker.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at vi i Danmark samlet set hvert år smider over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Heraf 163.000 ton fra detailhandlen.

Landbrugsstyrelsen peger på, at de forskellige maskiner til projektet, der skal sortere og behandle brødet, er ved at blive bygget. De ventes at være klar til de første test med butikker i begyndelsen af 2022.

/ritzau/