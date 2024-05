Ozempic kan ifølge nyt studie forebygge kronisk nyresygdom

En nyt studie lavet af Novo Nordisk viser meget lovende resultater for behandling af mennesker med kronisk nyresygdom med lægemidlet Ozempic.

Resultaterne er faktisk så gode, at det er et skridt på vej til at udrydde nyresygdom. Det mener Peter Rossing, der er medforfatter på studiet og overlæge på Steno Diabetes Center Copenhagen.

- Det er et usædvanligt studie, fordi konklusionerne er så klare. Det er også første gang, at vi ser, at denne type af diabetesmedicin - GLP1-receptoragonister som Ozempic - har beskyttende effekt på nyrefunktionen.

- I forvejen vidste vi jo, at Ozempic har effekt på både blodsukkerregulering, vægttab og hjerte-kar-sygdom. Vi har altså lægemidler nu, der kan vildt mange ting - det er fantastisk, siger han i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Statens Serum Institut reducerer GLP-1-receptoragonister blodsukkerniveauet og hæmmer appetitten ved at skabe en mæthedsfornemmelse.

Studiet blev præsenteret fredag på den europæiske nyrekonference (ERA) i Stockholm fredag. Det blev afbrudt i oktober sidste år, da resultaterne var så klare, at det ikke var etisk forsvarligt at fortsætte med at give placebo til nogle deltagere.

Ozempic er kendt for at regulere blodsukker, fremme vægttab og forbedre hjertekarsundhed. Og det nye studie viser altså, at det også har en beskyttende effekt på nyrefunktionen.

/ritzau/