Özlem i modvind for omskærings-novelle

Tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic har skrevet en historie til skoler om omskæring af drenge. Hun kritiseres for at forherlige et alvorligt indgreb.

Skal elever i folkeskolen læse om omskæring af drenge. Ja, siger debattør og tidligere folketingsmedlem for SF Özlem Cekic. Nej, lyder det fra modstandere af drengeomskæring.

- Realiteten er, at der er tusindvis af drengebørn, som er omskåret. Så vi er nødt til at snakke med dem om det, uden det bliver stigmatiserende. For de kan jo godt se, at de er anderledes, siger Ôzlem Cekic.

Bogen er fra serien LæseRaketten, der udgives af udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, og som i år når ud til cirka 1300 skoler med i alt 194.000 elever. Formålet er at præsentere børn for livsvilkår, der er fremmed for deres egen hverdag.