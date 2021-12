P3 Nyheder, der begyndte i 2001, stopper med at sende timenyheder til unge som led i en række ændringer i DR.

P3 slukker for timenyheder til unge efter 21 år

P3 Nyheder lukker og slukker torsdag eftermiddag.

Det betyder et farvel til korte timenyheder, som vi kender det, efter at P3 Nyheder har eksisteret i 21 år.

Programmet blev skabt i 2001. Det sender sidste gang torsdag klokken 16.

Dermed bliver det også et farvel til et format, som i flere år var det nyhedstilbud, som flest unge var i kontakt med.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fortæller Dennis Christensen, der er chef for DR's medieforskning.

- P3 Nyheder har haft en ret stor betydning for sin målgruppe. Da P3 Nyheder i sin tid blev skabt - og i de første mange år - var P3 Nyheder den største kilde til nyheder for rigtig mange i målgruppen. Det har været den mest benyttede nyhedskilde for unge, siger han.

P3 Nyheder gik i luften 2. januar 2001. Programmet skulle være et tilbud på DR's ungdomsradiokanal, P3, fortalt i de unges eget sprog.

Etableringen af P3 Nyheder skulle stoppe tabet af lyttere til de fremadstormende kommercielle radiokanaler såsom The Voice.

P3 Nyheder blev - ligesom på andre flowradio-kanaler - blendet ind mellem programmerne, og det gjorde det svært at undgå.

- P3 Nyheder har ligget på en radiokanal med rigtig mange lyttere.

- Det betyder, at selv om lytterne måske valgte kanalen for musikprofilen eller programmerne, har der alligevel hver time sneget sig denne her lille vitaminpille ind, der har gjort, at man er blevet klædt på af nyhederne, selv om man måske ikke har valgt det aktivt til, siger Dennis Christensen.

Over årene er interessen for timenyheder på P3 faldet. Og det er da også den udvikling, der har fået DR til at sadle om.

Fra januar 2022 har P3 ikke længere korte nyhedsudsendelser hver time. Til gengæld kommer kanalen fortsat til at beskæftige sig med nyheds- og aktualitetshistorier. Det kommer bare til at foregå i programmerne og ikke i timenyheder.

Dennis Christensen siger, at DR's ændringer ligger fint i tråd med, hvordan medieforbruget har udviklet sig. Især fordi sociale medier i dag er den største kilde til nyheder for unge i Danmark.

- Vi må bare konstatere, at andelen af unge, som lytter til flowradio mange timer om dagen, ikke er lige så høj i dag, som den var for 5-10-20 år siden.

- Og når medieforbruget ændrer sig, må man også nødvendigvis ændre sin tilgang, siger han.

Men kommer ændringen hos P3 så til at betyde, at færre unge bliver præsenteret for nyheder? Nej, siger Dennis Christensen.

- Der er sikkert nogen, som kommer til at savne den timemæssige opdatering. Men omvendt tror jeg, at der er rigtig mange unge mennesker i dag, hvor det ikke nødvendigvis er første gang, de hører nyhederne, når de får dem fortalt i radioen.

- Dem finder de på sociale medier, på internettet eller i push-beskeder. Så i den forstand skal de nok blive klædt på, siger han.

/ritzau/