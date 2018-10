P4G-topmødet i København

* P4G står for "Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030". Topmødet holdes i København 19.-20. oktober.

* P4G-topmødet blev lanceret af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2017.

* Det fokuserer på fem sektorer: Fødevarer og landbrug, vand, energi, byer og cirkulær økonomi.

* Danmark har været hovedaktør bag P4G, som også tæller Chile, Colombia, Etiopien, Kenya, Mexico, Sydkorea, Vietnam og Holland.

* P4G skal ifølge Løkke Rasmussen være en "vækstmotor", der fremmer partnerskaber og projekter mellem private aktører som virksomheder og investorer og offentlige myndigheder som regeringer, regioner og byer.

* P4G skal levere grønne løsninger, som medvirker til at indfri FN's 17 verdensmål og klimaaftalen fra Paris.

* Regeringen har afsat 25 millioner kroner årligt i 2018-2022 til at udvikle partnerskaber under P4G.

Kilde: Statsministeriet og Udenrigsministeriet

/ritzau/