På to uger har fem byrådsmedlemmer forladt Dansk Folkeparti

Tre byrådsmedlemmer har forladt DF til fordel for Nye Borgerlige. Githa Nelander savner kant og frækhed.

Nedturen fortsætter for Dansk Folkeparti, der på to uger har mistet fem byrådsmedlemmer, efter at Githa Nelander fra Næstved Byråd tirsdag har forladt partiet til fordel for Nye Borgerlige.

Hun har været i partiet i ti år, men har fået nok. Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Jeg deler ikke alene holdninger og værdier med Nye Borgerlige, men også energi og kampgejst, som både partiet og lokalforeningen udstråler i store mængder. Jeg er helt klart landet et sted, hvor der er modige politikere, og det tiltaler mig i høj grad, siger Githa Nelander.

Dansk Folkeparti blev stiftet i kølvandet på Fremskridtspartiets kuldsejling og med den lektie in mente, er der siden 1995 blevet slået hårdt ned på uro i baglandet, hvorfor partiskifterne nu vækker opsigt.

Til DR Nyheder og TV2 uddyber hun, at hun er utilfreds med formand Kristian Thulesen Dahl (DF) og partiets linje i EU-politikken, som hun savner en klar udmelding omkring.

Partiets formandsskifte fra Pia Kjærsgaard til Kristian Thulesen Dahl har været med til at gøre partiet for pænt, uddyber hun.

- Jeg var til Pia-stilen med kant, lidt frækhed og til at sige tingene direkte. Der er vi blevet for pæne. Kristian skal fortsat være der, fordi han er superskarp. Men der skal være en med karisma til at stå forrest, siger Githa Nelander til DR.

En anden ting, der har haft en afgørende betydning for hende, er, at der ikke har været nok opbakning fra partiet, da der var folketingsvalg, hvor hun var kandidat.

- Sidste valg var en solokamp. Vi kæmpede mere mod hinanden end mod de andre partier. Jeg synes ikke, de nye kandidater, hvor jeg var den ene, blev bakket op. Der var meget fokus på dem, der var etablerede. Det var underligt, for det er fornyelse, der skal til, siger Githa Nelander til DR.

Ifølge Ritzaus seneste vægtede indeks for meningsmålinger har Dansk Folkeparti opbakning fra 6,9 procent af vælgerne, mens Nye Borgerlige har 2,5 procent.

19. maj forlod de to byrådsmedlemmer Heino Hahn og John Pawlik fra Vordingborg partiet til fordel for Nye Borgerlige.

Seks dage efter forlod Tina-Mia Eriksen fra Ringsted Kommune Dansk Folkeparti til fordel for De Konservative.

En håndfuld dage senere skiftede Henrik Kjølby til Venstre i Sorø.

