På årsdagen for Nord Stream-sabotage er bagmænd stadig ikke udpeget

Et år efter sabotagen på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, er det stadig ikke endeligt afklaret, hvem der stod bag.

Både Danmark, Sverige og Tyskland er i gang med nationale undersøgelser af sabotagen. Og fra både svensk og tysk side lyder det, at der snart vil være resultater at fremvise.

Den 20. september lød det fra den svenske anklager Mats Lungqvist, at Sverige håber at have undersøgelsen af eksplosionerne færdig ved årsskiftet.

- Vi håber på at være færdige med undersøgelsen snart, men der er stadig meget at gøre, og der kommer ikke til at ske noget de næste fire uger, fortalte han til britiske The Guardian.

Fra den tyske undersøgelse er det kommet frem, at der er blevet fundet undersøiske eksplosiver på en yacht. Båden var tidligere blevet lejet på en måde, der "skjulte identiteten på den rigtige lejer".

De tyske medier Der Spiegel og ZDF har hen over sommeren beskrevet, at lejerne af båden var ukrainere med falske moldoviske pas.

Påstandene er dog ikke blevet bekræftet af de tyske myndigheder.

Også et russisk specialfartøj har været i søgelyset. I april bekræftede Forsvarskommandoen, at der var blevet taget billeder af et russisk skib - et såkaldt SS-750 - der blandt andet er i stand til at have en miniubåd om bord.

Også USA og Storbritannien har været genstand for teorier om, at det skulle være dem, der stod bag.

Blandt andet har en udtalelse fra den amerikanske præsident Joe Biden i februar sidste år fået en del opmærksomhed.

- Hvis Rusland invaderer, hvis kampvogne eller tropper krydser grænsen til Ukraine, vil der ikke længere være noget, der hedder Nord Stream 2, lød det dengang fra præsidenten.

Og i slutningen af oktober sidste år lød det fra det russiske forsvarsministerium, at det var en britisk flådeenhed, der stod bag "terroraktionen".

Efter sprængningerne - der i starten blev kaldt læk - kom Rusland hurtigt med et krav om, at FN's Sikkerhedsråd skulle stå for undersøgelsen af, hvad der var sket. Men det blev nedstemt.

Danmark og Sverige påbegyndte undersøgelserne, da sabotagen skete i landenes eksklusive økonomiske zoner. Tyskland begyndte sin undersøgelse, fordi meget af landets energipolitik var bygget op omkring gasrørledningerne.

At der ikke er kommet resultater fra undersøgelserne, fik for nylig Sergej Lavrov, der er Ruslands udenrigsminister, til at kritisere de igangværende undersøgelser.

- Nord Stream blev sprængt for et år siden. Ingen har rørt en finger for at undersøge det transparent. Alt bliver fejet ind under gulvtæppet, lød det fra udenrigsministeren.

I Danmark samarbejder Københavns Politi med FE og PET om undersøgelsen af sabotagen. Her ønsker man ikke at udtale sig om sagen eller efterforskningen af den.

/ritzau/