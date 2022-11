På Københavns Rådhus mødes både modsætninger og ligemænd, når krydset skal sættes

Valgstederne har kun været åbne i en halv times tid, da Kristeligt Dagblad møder op ved Københavns Rådhus, men der er allerede fyldt med mennesker. I blæst og gråvejr går folk iført cykelhjelme med hurtige skridt. De kan lige at nå at sætte krydset inden arbejde. Andre går langsomt hånd i hånd med deres partner. Både babyer i barnevogne, hunde i snore og ældre i kørestole bliver hjulpet op ad trapperne.

Ved døren, som man næsten fristes til at kalde en port, ind til Københavns Rådhus står to vagter. Det er deres opgave at sikre, at der er ro og orden på valgstedet – og lige i dag, at der ikke bliver lukket turister ind, som er kommet for at tage billeder af den ikoniske bygning.