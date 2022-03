På Langeland er det planen at ukrainske børn hurtigt skal i skole

Kommunernes skoleforvaltninger har travlt med at finde ledige klasselokaler og lærere til at undervise ukrainske flygtningebørn.

Det gælder især kommuner med et asylcenter, som Langeland Kommune, og kommuner, hvor der i forvejen bor mange ukrainere.

Siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar, er herboende ukrainere kørt til især den polske grænse for at hente familie og venner.

Blandt andet til Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der inden krigen boede 703 ukrainere. De fleste ansat i landbruget.

Nu gør den vestjyske kommune klar til at skaffe pladser til de ukrainske børn i skolerne, siger Flemming Nielsen, der er fagchef for skoler og dagtilbud.

- Vi har ledige pladser i vores to modtageklasser, og vi har også mulighed for at skalere op og lave ekstra klasser, siger han.

Flygtninge fra Ukraine kan rejse visumfrit til Danmark, og derfor har kommunerne endnu ikke et præcist overblik over, hvor mange der er kommet hertil efter invasionen.

Det overblik regner de med at få, når en særlov formentlig er vedtaget i Folketinget onsdag.

Loven vil gøre det muligt for børnene at komme i skole og for forældrene at arbejde.

På Langeland ved de indtil videre, at der i weekenden rykkede 130 ukrainere ind på asylcenter Holmegaard ved Bagenkop. Af dem er to ud af tre børn, dog langtfra alle i skolealderen, siger Lone Bjerregaard, der er børn-, unge- og socialchef i Langeland Kommune.

Hun satser på, at de første elever kan begynde torsdag eller fredag på Humble Skole. Her blev der mandag udpeget tre ledige lokaler, og samtidig begyndte kommunen at søge efter lærere.

De vil i arbejdet blive støttet af nogle af de ukrainere, der i forvejen bor på øen, ligesom kommunen vil gøre brug af professionelle tolke.

- Vi sigter mod, at de ældste af børnene kan komme i skole fra sidst på ugen. For at give dem ro og tryghed er det planen, at de skal begynde i samme klasse, siger Lone Bjerregaard.

Kommunen har tidligere huset asylansøgere fra blandt andet Syrien, og erfaringen er, at nogle børn er meget hurtige til at falde til.

- Det kan være, fordi de er dygtige til at tale engelsk og på den måde nemmere finder sammen med de danske børn, som jo også ofte taler godt engelsk, siger Lone Bjerregaard.

I Haderslev har de første børn og deres forældre allerede snuset til det danske skolesystem. Om formiddagen stiller Gram Skole et lokale i skolefritidsordningen til rådighed. Men indtil særloven er på plads, er det kun til hygge og leg, siger skoleleder Majbrit Schmidt.

Til gengæld kom tyve voksne ukrainere på skolebænken mandag aften gennem FrivilligCenter Haderslev. Som de første skal de lære dansk, fortæller centerleder Tina Rosenkilde.

Hun håber at kunne åbne for endnu en klasse senere denne uge.

- Interessen for at lære dansk er stor, fordi mange gerne vil have et arbejde. Når vi spørger dem, hvad de har brug for, så er sproget det første, de peger på.

I alt har kommunerne indtil videre gjort plads til at modtage op mod 20.000 flygtninge, men Udlændingestyrelsen regner med, at der kommer mange flere.

/ritzau/