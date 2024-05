På Løkkes dag tegnes udenrigsministeren som en selskabelig dramaqueen

I en stor, grå lagerhal på Refshaleøen i København er samfundets absolutte spidser samlet for at fejre udenrigsminister og partiformand Lars Løkke Rasmussens 60-års fødselsdag.

Under forberedelserne til festen havde Lars Løkke Rasmussens ansatte lavet en indhegning af jerngitre i hoftehøjde til pressen.

Men da Moderaternes formand gøres opmærksom på det, får han sin særlige rådgiver til at tillade journalister at gå frit omkring blandt de hundredvis af gæster, der tæller alt fra regeringstoppen over departementschefer til fagforeningsformænd og direktører for Carlsberg og Netcompany.

Et langt gavebord bugner med flasker af vin, øl og champagne i en sådan grad, at ansatte må bære flasker væk for at gøre plads til nye.

Artiklen fortsætter under annoncen

En af dem, der bærer brænde til bålet, er Nick Hækkerup, mangeårig socialdemokratisk politiker og nu direktør for Bryggeriforeningen.

Han har taget en kurv med ”gode, danske øl” med, og det har de to været samlet om før.

- Ikke mindst da jeg var borgmester, og han var amtsborgmester, siger Nick Hækkerup.

- Når der var noget, der var vigtigt, vi skulle have snakket om, skete det gerne over et par øl.

Den selskabelige Lars Løkke Rasmussen fremhæves gentagne gange i de taler, han undervejs må tørre sine øjne under.

Dansk Metals formand, Claus Jensen, fortæller en anekdote, om dengang han i festligt lag fik den liberale politiker til at skråle med på den socialistiske sang Sådan Er Kapitalismen.

Venstre-formand Troels Lund Poulsen fortæller, at hans datter blev utroligt glad for Lars Løkke Rasmussen på grund af hans varme person, når han var gæst hos Troels Lund under de hemmelige forhandlinger om SVM-regeringen.

Omvendt tillader statsminister Mette Frederiksen sig med et stort grin og imiteret stemme at påpege, at den ellers så selskabelige Løkke kan være noget af en ”dramaqueen”, der smider med briller og papirer under regeringsmøderne, hvis ikke han får sin vilje.

Lars Løkke Rasmussen blev valgt til Folketinget første gang i 1994. Han har været indenrigs- og sundhedsminister, finansminister, statsminister og nu udenrigsminister.

Den politiske konsekvens af Lars Løkke Rasmussen i de forgangne årtier kan ikke overvurderes, lyder det fra toppolitikere til fødselsdagen.

Statsministeren fremhæver hans indsats for kræftpakker i sundhedsvæsnet, der har reddet menneskeliv.

SF’s formand Pia Olsen Dyhr noterer sig et andet og mere kritisk aftryk.

- Han havde en periode, hvor han var med til at overbetale vores privathospitaler, og hvor han sørgede for at holde hånden under dem og dermed lave et todelt sundhedssystem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Han er heldigvis ikke kommet så langt, at han helt har ødelagt vores sundhedsvæsen.

Da Lars Løkke Rasmussen for ti år siden fejrede sin 50-års fødselsdag, var det i modvind og med et utal af afslørende forsider om bilagssager.

I dag står der mere ro om hans person.

- Jeg er gladere i dag, end da jeg fyldte 50. Livet har formet sig ret godt. Der har været ups and downs, det har alle kunne se udefra, men jeg er et godt sted nu, siger Lars Løkke Rasmussen.

Der er endnu ikke malet et statsministerportræt af Lars Løkke Rasmussen, som det er kutyme, når man går af posten.

Tiden har ganske enkelt været knap, siger han selv. Samtidig indrømmer han, at tanken om at sætte sig i det øverste sæde igen stadig rumsterer.

- Man skal aldrig udelukke noget her i livet. Det er en rigtig dårlig idé og en leveregel, jeg selv har haft. Men det er ikke det samme, som at jeg har en positiv ambition, siger han.

For en måned siden udkom en bog, der beskrev Lars Løkke Rasmussen som en, der kunne drikke mere end andre politikere - også under det politiske håndværk.

Det, sammenholdt med de utallige flasker med alkoholiske drikkevarer der bæres til dagens gavebord, får journalister til at spørge, om han drikker for meget.

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg drikker lige præcis tilpas. Det er ikke sådan, at jeg har dage, hvor jeg tænker, at jeg har drukket for lidt i dag, svarer Lars Løkke Rasmussen.

Med et skævt grin tilføjer han:

- Det kommer nok til at tage en rum tid at komme igennem det her.

/ritzau/