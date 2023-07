På Lolland fandt de dna fra en stenalderpige. Nu vækker hendes hudfarve vrede

Det var et enestående fund. I 2019 lykkedes det dna-forskere at kortlægge en stenalderpiges genetiske profil ud fra en klump af birkebeg, som blev fundet under en udgravning ved Syltholm på Lolland, og som pigen havde brugt som tyggegummi.

For første gang nogensinde var det lykkedes at udtrække et helt genom fra andet end en knogle.

Museum Lolland-Falster fik lavet en illustration af, hvordan dna’ets ejermand, en pige, som har fået navnet Lola, mon har set ud for omtrent 5700 år siden.

Den genetiske profil fortæller, at hun sandsynligvis havde blå øjne og mørkt, tykt hår, at hendes seneste måltider bestod af gråand og hasselnød, og at hun havde en brun hudfarve.

Illustrationen af pigen optræder på museets nye udstilling i Maribo, men er nu kendt langt ud over landets grænser. For netop det sidste træk ved Lola har vakt vrede på det sociale medie Twitter, hvor flere brugere anklager museet for at have givet pigen den mørke hudfarve i “wokeismens” navn, altså i et forsøg på at være politisk korrekt.

En bruger skriver følgende:

“Jeg er mistænksom over for påstanden om, at hudfarven skulle være mørk, endnu en politisk motiveret anomali, vil jeg gætte på.”

I am highly suspicious of this dark skin claim, another politically motivated scientific anomaly I'll wager. — Alex Bath (@AlexanderBath) July 14, 2023

En anden bruger påstår, at illustrationen bliver brugt som en retfærdiggørelse af "uendelig immigration".

På Twitter har arkæolog på Museum Lolland-Falster Marie Brinch svaret på kritikken med referencer til et studie, som blev publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature, da dna-profilen blev lavet af forskere i Danmark. Efterfølgende har hun selv delt et opslag på Twitter, hvor hun skriver, at det er "rystende", at så mange bliver "dybt provokeret" af pigens hudfarve.

“Vores” stenalderpige Lola får pt. en ny runde i manegen. Det er rystende, hvor mange, der stadig bliver DYBT provokeret af hendes hudfarve og mener, at vi har ‘gjort det med vilje’. At det er et udslag af woke-isme. pic.twitter.com/fvpcxRuzIf — Marie (@msbrinx) July 15, 2023

Arkæologen understreger dog over for TV 2, at museet da heller ikke med 100 procents sikkerhed kan sige, at dna-analysen er nøjagtig.

“Der er jo sjældent noget, der er fuldstændig absolut. Så vi har en rigtig høj sandsynlighed for, at hun havde mørkt hår, mørk hud og blå øjne, men der er jo også en lillebitte sandsynlighed for, at det ikke var sådan,” siger hun til kanalen i programmet Go' Morgen Danmark.