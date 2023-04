På mit skrivebord ligger 16 fotos af ofre for uopklarede drab. Vi skylder de efterladte en afklaring

Et flertal i Folketinget stemte i går for et forslag, der vil give politiet mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning til opklaring af forbrydelser. Vedtagelsen var en udløber af et borgerforslag, som drabsefterforsker Martin Wittrup Enggaard har taget initiativ til