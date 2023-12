På plejehjemmet ringer min moster forgæves efter hjælp. Jeg håber, statsministeren vælger den besværlige nytårstale

Statsministeren har bebudet, at hun i sin nytårstale vil åbne for debatten om en ældrereform. Det er tiltrængt og burde for længst have være prioriteret højere end den folkeligt populære dødshjælp