På syv år er der forsvundet omkring 26.000 marsvin i dansk farvand

Bestanden af marsvin i danske farvande er mere end halveret på syv år.

Det viser den seneste optælling af marsvin og andre hvaler i europæiske farvande, skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Marsvinebestanden viste ved seneste optælling i 2016 cirka 40.000 marsvin i de indre danske farvande.

Bestanden er nu nede på 14.000.

Et tidligere studie fra Aarhus Universitet har vist, at blandt andet larmen fra motorbåde forstyrrer marsvin i danske farvande, og det kan være medvirkende til, at bestanden er faldende.

Tallene viste, at der er for mange små motorbåde i netop de kystområder, hvor marsvinene lever.

Larmen forhindrer marsvinene i at bruge deres ekkolokalisering, som er en sans, de bruger til at fange fisk med.

I Danmark er optællingen en del af den danske nationale overvågning af hvaler betalt af Miljøstyrelsen og udført af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Optællingen udføres fra små fly. De flyver i 200 meters højde i fastlagte ruter, der tilsammen dækker optællingsområdet jævnt.

Marsvinet er også truet af risikoen for blandt andet at drukne i fiskegarn.

I august kunne et marsvin - kaldet Freja - i dansk farvand fejre at være blevet optaget i Guiness Rekordbog som verdens ældste nulevende marsvin med sine 28 år.

I naturen bliver kun fem procent af marsvinene ældre end ti år.

Marsvinet er én af de talrigeste hvalarter på den nordlige halvkugle og almindeligt forekommende i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

I Østersøen er marsvinet derimod kritisk truet. Undersøgelser viser, at bestanden er nede på cirka 500.

Det skriver Miljøstyrelsen.

