Trods corona holder prostituerede stadig åbent

Regeringen har tvunget alle virksomheder med tæt kundekontakt til midlertidigt at lukke, men en rundringning viser, at der stadig er gang i landets bordeller. I Reden, der hjælper udsatte kvinder i prostitution, er man ”meget bekymret”

I knap to uger har alle frisører, massører, tatovører og andre virksomheder, hvor der er tæt kontakt med kunder, skullet holde lukket. Det besluttede regeringen som et yderligere led i kampen for at mindske smittespredningen af corona. Forbuddet gælder selvsagt også såkaldte intimmassageklinikker, hvor landets prostituerede arbejder. Men på nettet og i Ekstra Bladet kan man imidlertid stadig finde annoncer, hvor prostituerede reklamerer for købesex.

Én af dem er transvestitten Lizette, der holder til i Valby, København, og som Kristeligt Dagblads reporter ringede til i onsdags – en uge efter regeringens beslutning om at påbyde virksomheder med tæt kundekontakt at lukke midlertidigt. Samtalen med Lizette forløb således:

Journalist: ”Hej, mit navn er Mathias, har du åbent?”

Lizette: ”Ja, fra klokken 18.30 er jeg åben for besøg.”

Journalist: ”Jeg er journalist, og jeg spørger fordi, jeg gerne vil høre lidt om, hvilke tanker du har gjort dig om at holde åbent, mens der er coronavirus i omløb?”

Lizette: ”Det tror jeg ikke, at jeg har lyst til at tale med dig om.”

Journalist: ”Nej, okay, men må jeg spørge dig, om du har gjort dig nogle overvejelser? Du risikerer jo selv at blive smittet.”

Lizette: ”Selvfølgelig har jeg da dét – det er klart.”

Journalist: ”Hvilke?”

Lizette: ”Dem har jeg ikke lyst til at dele med dig.”

Lizette var ikke den eneste prostituerede, der onsdag var på arbejde på trods af myndighedernes forbud. Det samme bekræftede en Paula fra Silkeborg, en Maja fra Viborg-området og en latinamerikansk kvinde fra Ikast. Fælles for disse tre kvinder var, at de ikke talte dansk, og at de forklarede, de ikke var bange for corona, og at man var velkommen, hvis man ikke oplevede symptomer.

Ved organisationen Reden i København, der arbejder for danske og udenlandske kvinder i prostitution, er forstander Kira West ”meget bekymret” over situationen. Af samme grund er Reden ved at kortlægge behovet for hjælp, hvorfor de netop nu ringer ud til kvinder, de kender fra escortklinikker og fra gaden for at høre til deres situation.

”Det giver sig selv, at de stort set ingen indtjening har lige nu. Så dem, der stadig sælger sex, de gør det af nød. De gør det, fordi det er deres eneste indtjening, og nogle har brug for penge til stoffer, mad og husleje. Mange af de udenlandske kvinder skylder desuden mange penge til kriminelle netværk og er dybt pressede, fordi de ingen penge tjener. Vi er virkelig bekymret for armod, og for at flere vil ende på gaden den næste tid,” siger Kira West.

Kira West forklarer dog, at langt de fleste kvinder, Reden har været i kontakt med, overvejende er stoppet med at sælge sex. For nogle gælder det dog, at de har enkelte ”faste kunder”.

Samme opfattelse har Københavns Politi, der patruljerer den region med flest intimmassageklinikker pr. indbygger. Til trods for, at Kristeligt Dagblad uden videre kom i kontakt med en prostitueret i deres distrikt onsdag, mener politiet, at langt de fleste følger myndighedernes anvisninger.

”Det er generelt vores indtryk, at de massageklinikker, vi har ført tilsyn med, følger reglerne og holder lukket. Vi havde i går (onsdag, red.) et særskilt fokus på netop massageklinikker, og dem, vi kontrollerede, var alle lukkede. Alligevel vil vi gerne opfordre borgerne til at kontakte os, hvis de skulle konstatere, at en massageklinik holder åbent, så vores nærbetjente hurtigst muligt kan rette henvendelse til stedet og indgå i dialog med stedets ejer eller bestyrer,” siger Tommy Laursen, politiinspektør ved Københavns Politi.

Én af de borgere, der har oplevet dette, er Oliver Dandanell. Han bor på Østerbro, København, og hans underbo er en intimmassageklinik. I disse dage arbejder han hjemme ligesom en stor del af befolkningen, så derfor kan han høre, at klinikken stadig har kunder.

”Jeg kan se, at mænd stadig går derind, og jeg kan høre, at de støvsuger både om dagen og om natten. Og jeg vil påstå, at det er de færreste, som støvsuger klokken tre om natten, medmindre de har en virkelig god grund til det,” siger han.

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med den pågældende klinik, der afviser, at de holder åbent på grund af coronavirus. I en mail til avisen oplyser Rigspolitiets presseafdeling, at de ikke er i besiddelse af tal for, hvor mange af de sigtelser, der er rejst for at overtræde forbuddet, der eventuelt er givet til intimmassageklinikker.