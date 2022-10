Pårørende: Frit valg i ældreplejen skader min demensramte mor

I Holstebro har oprettelsen af et friplejehjem betydet nedlæggelse af et særligt tilbud for demensramte. Det er bagsiden af de borgerliges forslag om mere frit valg, siger søn til demensramt beboer

Kurt Vestergaard var lettet, da hans demensramte mor for godt halvandet år siden kunne flytte ind på Center Birkehøj i Holstebro, der har specialiseret sig i at håndtere demensramte og andre kognitivt svækkede med udadreagerende adfærd.

Forinden havde moderen tilbragt flere måneder på et rehabiliteringscenter, og det havde været en blandet oplevelse for Kurt Vestergaard og hans bror. På et tidspunkt faldt hun ud af sengen, og Kurt Vestergaard fandt sin mor liggende på det kolde institutionsgulv. Hendes kunstige tænder var røget ud, og han fandt dem under sengen.