Pårørende skal hjælpe borgere i gang med digital id-løsning

Knap fem millioner borgere skal have registreret sig hos MitID inden udgangen af oktober, oplyser styrelse.

Mange danske borgere har oplevet udfordringer ved at overgå til den nye digitale id-løsning MitID, men nu skal få klik på en telefon og en hjælpende hånd fra en pårørende gøre overgangen lidt mere overskuelig.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der står bag den nye løsning, i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

- Vi ved, at der er borgere, som har haft udfordringer med at få MitID, fordi de eksempelvis ikke har kunnet opdatere deres id-oplysninger hjemmefra, og presset på Borgerservice har nogle steder betydet lange ventetider, siger Adam Lebech, der er direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

- Vi arbejder hele tiden på at finde løsninger, der kan hjælpe borgerne over på MitID så nemt som muligt. De nye funktioner giver nu flere muligheder for at klare skiftet fra NemID til MitID hjemmefra, lyder det.

Indtil videre er 3,9 millioner danskere overgået til den nye id-løsning. Målet er, at knap fem millioner borgere skal registreres med MitID.

- At man nu kan hente hjælp hos sine pårørende har været en af de løsninger, som borgerne har efterspurgt mest, siger Adam Lebech.

Det kræver blot, at den, der har brug for hjælp, har et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas.

Foretrækker man alligevel at tage turen ned til Borgerservice for at få det hele på plads, så vil denne løsning fortsat blive tilbudt.

Den nye opdatering er kulminationen på en problemfyldt opstart for MitID.

I slutningen af april blev appen eksempelvis ramt af et seks timer langt nedbrud.

Imens har presset på borgerservice forårsaget lange ventetider, ligesom at Digitaliseringsstyrelsen har været nødt til at skubbe sluttidspunktet for overgangen til MitID med fire måneder.

De cirka fem millioner danskere, der skal have MitID, skal nu have skiftet fra NemID senest 31. oktober i år og ikke 30. juni.

Løsningen endte desuden med at blive meget dyrere end først planlagt. Således måtte man tidligt i fasen opjustere forventningerne til omkostningerne med mere end 100 millioner kroner.

/ritzau/